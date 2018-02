Löffingen Löffinger Fasnetspaß mit stillen Kinobesuchern

Bei der Löffinger Landfrauenfasnet zeigt sich manches Talent auf der Narrenbühne.

Seit 14 Jahren verwandeln die Löffinger Landfrauen das Gasthaus Traube in Seppenhofen in einen Narrentempel. Auch heuer geizten die neun Akteure mit ihrer charmanten Vorsitzenden Edeltraud Trenkle, die als Putzteufel durchs Programm führte, nicht mit Witzigkeit und Kreativität, ordentlich gemixt mit tänzerischem und gesanglichem Talent. Dass man das Publikum auch ohne einen Ton zu Lachsalven hinreißen kann, bewiesen so die Kinobesucher, die mit entsprechenden Klischees hantierten. Nicht weniger amüsant, doch dieses Mal mit der Wortakrobatik, entführte die Landfrauen zur Hochzeit des langjährigen Junggesellen Walter mit seiner „bereits in anderen Umständen Braut", einem geschmückten Besen. Ja auch die Kirche ist ein Ort, an dem die Gedanken nicht immer jugendfrei sind, zur Freude der Besucher. Der nächste Opernbesuch wird das närrische Publikum sicherlich unter einem anderen Aspekt sehen, nämlich nach der Frage „in welcher Reihe sitze ich“. Mit einer praktischen Lösung halfen die Landfrauen schon einmal aus. „Hoffentlich nicht bei uns“ oder der Gedanke „bei uns ist es auch so“, dürfte bei manchem Ehepaar aufgekommen sein, als das Bettgeflüster auf der Bühne publik wurde. „Nicht rechts im Kühlschrank, noch weniger im Bett, da gibt es nur eine Lösung, direkt in die Traube“. Eine Lösung, um wieder jung, schlank und sexy auszusehen, hatten die Damen ebenfalls. Denglisch, noch besser als Oettinger, solche Narrensprüchle im Waldbad sorgen für Völkerverständigung.

Vom Auftakt mit den musizierenden Gießkannen bis zum peppigen Abschlusstanz sorgten die Akteure Simone Benz, Anette Dresel, Gertrud Rohrer, Corinna Ganter, Sandra Bier, Vroni Laufer, Katja Friedrich, Kathrin Bier und Christine Bär für Fastnachtsvergnügen pur.

Das Programm auf der Bühne wurde durch Musiker Ralf Stegerer untermauert, Silvia Knöpfle hatte den Tanz einstudiert.