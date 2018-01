Löffingen Löffingen zeichnet fleißige Blutspender aus

Manfred Blume und Monika Gauger spenden jeweils 50 Mal ihr Blut.

Die Ehrungen für Blutspender werden in Löffingen im festlichen Rahmen des Neujahrsempfangs oder bei der Silvesterversammlung in Unadingen durchgeführt. Es sind die leisen Helden, deren ehrenamtliches Engagement allerdings nicht hoch genug einzuschätzen ist. Denn Blut zu spenden bedeutet Leben retten. In Reiselfingen hatte die stellvertretende DRK-Vorsitzende Karin Wiechmann gleich 17 mehrfache Blutspender auf ihrer Ehrungsliste, sechs wurden bereits an der Silvesterversammlung in Unadingen geehrt.

„Wir stehen bei der Statistik mit der meisten Blutspenderzahl in einem Jahr an erster Stelle“, freute sich Karin Wiechmann, welche für das Motto-Büfett immer viel Lob erhält. Im vergangenen Jahr gab es einen Rekord zu verzeichnen. So wurde in Löffingen an den drei Blutspendeterminen 707 Blutkonserven erstellt. Wie wichtig diese Blutkonserven sind, sie sind bis heute durch nichts zu ersetzen, stellte Karin Wiechmann vor. "Spenderblut ist für viele Menschen überlebenswichtig", unterstrich sie. Innerhalb von 24 Stunden werde das Blut bearbeitet und auf verschiedene Erreger getestet, hierzu zählten auch HIV und Hepatitis. Das entnommene Blut werde aufgeteilt. Die weißen Blutkörperchen (Leukozyten) werden aus allen Konzentraten entfernt, da sie für eine Reihe von unerwünschten Nebenwirkungen bei der Bluttransfusion verantwortlich seien. Dagegen werden die roten Blutkörperchen (Erythrozyten) und die Blutplättchen (Thrombozyten) und das Blutplasma für kranke Patienten benötigt.

Mit jeweils 50 Spenden hätten Manfred Blume und Monika Gauger die Blutspende-Ehrennadel in Gold erhalten, sie waren nicht anwesend. Peter Wenzinger aus Unadingen führt mit 75 Spenden die Jahresblutspendeliste an.

Die Ehrung für 25-maliges Blutspenden durften entgegennehmen Claudia Bernauer, Kevin Frei, Mirco Fritz, Manfred Furtwängler, Tim Mayer und Stefan Oschwald.

Die Ehrung mit Urkunde für zehnmaliges Blutspenden ging an Volker Bölle, Melanie Gänsler, Sabrina Indlekofer, Rolf Isele, Berthold Kaltenbrunn, Manuel Maier, Maike Mayer, Beatrix Schmerbach und Tanja Stockburger.

Am Montag, 16. April, kann in Löffingen in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr in der Festhalle wieder Blut gespendet werden.