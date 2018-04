Löffingen Löffel-Guggis bereichern Löffinger Kulturwelt

Guggenmusik zeichnet Nicole Auer und Miriam Hasenfratz aus. Löffinger Musiker suchen Nachwuchs.

Der Name Löffel-Guggis spricht für eine Guggenmusik mit einem anspruchsvollen Repertoire und faszinierenden Kostümen, welche als Botschafter ihres Heimatorts steht. "Ihr macht unsere Stadt einfach bunter und nicht nur an Fastnacht reicher", sagte Bürgermeister Tobias Link bei der Hauptversammlung.

Der Blick ins Protokollheft von Nicole Auer und der Kommentar von Oliver Trenkle machten dies nur all zu deutlich. Vor allem während der Fastnacht sind die Löffle-Guggis sehr aktiv. Passend zu ihren Kostümen werden sie von den Schminkmädels nicht zu echten Blickfängen geschminkt. Vor allem der erfolgreiche Guggi-Ball, so Oliver Trenkle, war für die positive Kasse von Anna Durst verantwortlich. Dieser wird in Zukunft in Bachheim durchgeführt "die ideale Hallengröße", dazu stellt man sich auch der Verantwortung und nimmt am Städtlefest teil.

Derzeit hat der Verein 38 Mitglieder, wobei der Weggang von Petra Gut nach 29 Jahren und auch langjähriger Kassentätigkeit schon eine Lücke hinterlässt. Tobias Mayer konnte als Neumitglied gewonnen werden. Insgesamt hatten die Löffel-Guggis 13 Auftritte und zwölf Proben bei einem Probendurchschnitt von 70 Prozent. Dieser sollte besser sein, mahnte die musikalische Leiterin Diana Frei. Bei einem Repertoire von 30 Stücken, jedes Jahr kommen zwei bis drei aktuelle Titel neu dazu, ist der Verein auf der Suche nach Neumitgliedern. "Wir sind über jeden Neuzugang dankbar, Notenlesen ist übrigens keine Voraussetzung", so Diana Frei.

Das berühmte Löffel-Guggi-Cäpi dürfen in Zukunft zwei weitere Damen tragen, die seit elf Jahren aktiv mit dabei sind. Es ist die Materialwartin und Posaunenspielerin Miriam Hasenfratz und die Schriftführerin und Dame am Schlagwerk Nicole Auer.

Keine Änderungen gab es bei den Neuwahlen. So bleibt Oliver Trenkle Vorsitzender, Kassiererin Anna Durst, zweitzer Musikalischer Leiter Markus Bausch und Beisitzerin Sarah Kessler.