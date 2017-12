Löffingen Landfrauen sind die guten Seelen Göschweilers

Rühriger Göschweiler Verein feiert sein 40-jähriges Bestehen. Dorf nachhaltig geprägt.

Das Jahr neigt sich zu Ende und somit auch das Festjahr der Göschweiler Landfrauen, die seit nun 40 Jahren den Heimatort Göschweiler prägen.

Der 1. März 1977 war die Geburtsstunde der Göschweiler Landfrauen. 34 Damen trafen sich im Gasthaus "Kranz", um den Verein zu gründen. "Als Vorsitzende wurde Klara Schuler gewählt", wie die heutige Vorsitzende Gabi Müller erinnert. Von den mutigen 34 Frauen von damals gehören heute noch neun dazu, Maria Blatter, Anneliese und Hermine Eggert, Margot und Ursula Frey, Maria Ganter, Martha Grosser, Hilde Vetter und Irmgard Werne. "Die Landfrauen seien die Seele des Orts, engagierten sich bei kirchlichen und weltlichen Anlässen, bereichern das kulturelle Leben und das soziale, kommunikative Miteinander", wie Ortsvorsteher Manfred Furtwängler unterstrich. Die fleißige Biene, das Symbol der Landfrauen, durfte der Verein in diesem Jahr als Auszeichnung entgegen nehmen.

40 Jahre sind auch verbunden mit Veränderungen in der Gemeinde und Gesellschaft, auch dies prägt die Landfrauen Göschweiler. Die Frauen arbeiteten damals zu Hause, hatten Landwirtschaft, Familie und den Landfrauenverein. Die Vorträge waren geprägt von hauswirtschaftlichen Themen, Kindererziehung, Landwirtschaft, Hobbys wie Stricken und Basteln. Raus aus dem Alltag, hin zum Vergnügen mit Treffen Gleichgesinnter bei den Landfrauen, war damals angesagt. Heute sind die meisten Frauen berufstätig und nicht immer bleibt Zeit, sich engagiert und vielfältig in die Dorfgemeinschaft einzubringen. Gefragt sind heute moderne sportliche Aktivitäten wie Wellness und Ausgleich zur Hektik des Alltags.

Das Freizeitangebot ist groß und bietet unzählige Möglichkeiten. Verändert hat sich nicht nur die Gesellschaft, sondern auch der Ort Göchweiler selbst. So sind die Kommunikationszentren Milchhäusle, Bäckerei und das Lädele weggefallen. Bis zum Sommer waren auch alle drei Göschweiler Gaststätten verschwunden. Die Landfrauen haben in diesen 40 Jahren den Bunten Abend wieder ins Leben gerufen, bei dem sich fast alle Göschweiler Vereine beteiligen, sie haben den Adventsmarkt und das Frauenfrühstück eingeführt und schmücken seit Jahren auch die Altäre am Patrozinium.