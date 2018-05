Dittishausen Krimi-Wandertage sollen Gäste nach Dittishausen locken

Verkehrsverein Dittishausen präsentiert seine neuen Ideen. Durchwachsene Bilanz zum Fremdenverkehr gezogen.

Günstige Fernreisen und der Trend zu Kurzaufenthalten sind nur zwei Gründe, weshalb die Bilanz des Verkehrsvereins Dittishausen für das vergangene Jahr nicht ganz so positiv ausfiel. Trotzdem geht das neue Team mit vielen neuen Ideen in die Zukunft, um den Urlaubsort wieder attraktiver zu gestalten. Bedauerlicherweise war die Resonanz der Vermieter auf die Versammlung äußerst gering, obwohl das Team um Vorsitzende Gabriele Koberski und Geschäftsführerin Jessica Scherzinger viel Interessantes zu berichten wusste. Das neue Tourismuskonzept kann sich sehen lasse und zeigt, dass sich die Verantwortlichen des Verkehrsvereins nicht von der eher durchwachsenen Jahresbilanz beirren lassen. Man steckt den Kopf nicht in den Sand, auch wenn die Jahresbilanz der Kassiererin Petra Vetter ein Minus aufweist, sondern geht mit vielen neuen Ideen voran, um den Ferienort Dittishausen wieder ins touristische Aufwärts zu bringen.

Krimi-Wandertage: „Mord und Totschlag am Tatort Dittishausen“ heißt es bei den neuen Krimi-Wandertagen. Im nebligen und kalten November und Dezember findet die Autorin Anne Grießer den richtigen Nervenkitzel ihres Krimis, den sie extra für diese Veranstaltung schreiben wird. Eine Kostprobe ihres Könnens servierte die Autorin und Schauspielerin eindrucksvoll. Eingebettet in die viertägigen Krim-Wandertage ist ein umfangreiches kulinarisches Angebot vom Frühstück bis zum Krimi-Dinner, die Wanderung durch das verschneite oder Nebel durchflutete Dittishauser Ösch bis hin zur Übernachtung.

„Mord und Totschlag am Tatort Dittishausen“ heißt es bei den neuen Krimi-Wandertagen. Im nebligen und kalten November und Dezember findet die Autorin Anne Grießer den richtigen Nervenkitzel ihres Krimis, den sie extra für diese Veranstaltung schreiben wird. Eine Kostprobe ihres Könnens servierte die Autorin und Schauspielerin eindrucksvoll. Eingebettet in die viertägigen Krim-Wandertage ist ein umfangreiches kulinarisches Angebot vom Frühstück bis zum Krimi-Dinner, die Wanderung durch das verschneite oder Nebel durchflutete Dittishauser Ösch bis hin zur Übernachtung. Kooperationen: Bewusst, so die Vorsitzende, setze man auf verschiedene Kooperationen. So ist die Idee der Krimiwandertage aus den Krimi-Lesungen der Kulturinitiative Dittishausen (KuDitt) entstanden. Die Kooperation mit KuDitt wird sich auch bei den Wanderungen zeigen, mit dabei sind auch die Landfrauen und das Gasthaus "Rössle". Eine weitere Kooperation möchte man mit dem Schwarzwaldpark anstreben, Gespräche liefen schon.

Bewusst, so die Vorsitzende, setze man auf verschiedene Kooperationen. So ist die Idee der Krimiwandertage aus den Krimi-Lesungen der Kulturinitiative Dittishausen (KuDitt) entstanden. Die Kooperation mit KuDitt wird sich auch bei den Wanderungen zeigen, mit dabei sind auch die Landfrauen und das Gasthaus "Rössle". Eine weitere Kooperation möchte man mit dem Schwarzwaldpark anstreben, Gespräche liefen schon. Hallenbad: „Wir sind sehr froh, dass die Stadt sich für die komplette Sanierung des Hallenbads ausgesprochen hat“, so Gabriele Koberski. Das Hallenbad sei eine wichtige Attraktivität und für manchen Gast die Entscheidungshilfe. Ortsvorsteher Helmut Wölfe konnte dies nur untermauern und für die Weitsicht der Stadt danken, die nicht nur rund 800 000 Euro in die Sanierung investiert, sondern sich drei Bäder leistet.

„Wir sind sehr froh, dass die Stadt sich für die komplette Sanierung des Hallenbads ausgesprochen hat“, so Gabriele Koberski. Das Hallenbad sei eine wichtige Attraktivität und für manchen Gast die Entscheidungshilfe. Ortsvorsteher Helmut Wölfe konnte dies nur untermauern und für die Weitsicht der Stadt danken, die nicht nur rund 800 000 Euro in die Sanierung investiert, sondern sich drei Bäder leistet. Prädikat Luftkurort: Das Prädikat Luftkurort ist für Dittishausen ebenfalls ein Plus. Alle zehn Jahre erfolgte eine Prüfung, bei der die bioklimatischen und lufthygienischen Verhältnisse bewertet werden. Auf dem Gelände des Freibads und an der Taborstraße wird der Deutsche Wetterdienst die Prüfungen vornehmen. „Hier sind wir guten Mutes das Prädikat wieder zu erhalten“, informierte Jessica Scherzinger.

Das Prädikat Luftkurort ist für Dittishausen ebenfalls ein Plus. Alle zehn Jahre erfolgte eine Prüfung, bei der die bioklimatischen und lufthygienischen Verhältnisse bewertet werden. Auf dem Gelände des Freibads und an der Taborstraße wird der Deutsche Wetterdienst die Prüfungen vornehmen. „Hier sind wir guten Mutes das Prädikat wieder zu erhalten“, informierte Jessica Scherzinger. Begrüßungs-Kuh: Demnächst soll eine lebensgroße Stahlkuh am Ortseingang die Besucher begrüßen. Finanziert wird das neue „Ortsidol“ vom Geld, welches bei der Aktion „Wellness-Dörfle“ gesammelt wurde. Die Kuh stehe für den ländlichen Raum, eine noch intakte Landwirtschaft und als Willkommensgruß speziell auch für Familien mit Kindern, so Gabriele Koberski.

Jahresbilanz

Einen Verlust von 3,4 Prozent bei den Übernachtungs- und Ankunftszahlen zeigt die Jahresbilanz des Verkehrsvereins Dittishausen. Die Statistik zeigt eine Verringerung um acht Prozent bei den israelischen Gästen, einen größeren Einbruch gab es auch bei den französischen, schweizer und spanischen Gästen. Allerdings gab es ein leichtes Plus bei Gästen aus Rumänien, Tschechien und der Slowakei. Der Verkehrsverein vermietet über Interhome 37 Häuser/Wohnungen und 26 Appartements. Die allgemeine Verweildauer lag bei sieben Tagen, dies liegt weiterhin über dem Durchschnitt. (pb)