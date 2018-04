Löffingen Konzertvielfalt fordert Sänger

Löffinger Kirchenchor sucht ProjektsängerBanerjee-Messezum Patrozinium.

Der Kirchenchor Löffingen stellt sich in diesem Jahr gleich mehreren großen Herausforderungen: Das Kirchenkonzert, die Banerjee-Messe am Patrozinium, die Taize-Gesänge auf dem Feldberg sowie die Auftritte an den Weihnachtsfeiertagen.

Vor einem spannenden Jahr mit gleich mehreren gesanglichen Höhepunkten steht der Kirchenchor Löffingen. Dabei kann der 30-köpfige Chor, bestehend aus zwölf Sopran-, zehn Alt-, fünf Bass- und zwei Tenorstimmen, seine Qualität unter Beweis stellen. Glücklich wären Chorleiter Neal Banerjee und der Vorsitzende Thomas Haag, Projektsänger fürs Patrozinium zu finden und natürlich neue Sänger für die musikalischen Herausforderungen zu bekommen. "Mein Ziel ist es, eine Balance zwischen altem Repertoire und neuen Kompositionen zu finden", so der Chorleiter. Haag ergänzt, dass auch das weltliche Liedgut nicht zu kurz kommen solle und der Kirchenchor auch mit dem guten Miteinander und der Freundschaft im Chor punkten könne. Probenarbeiten: Aufgrund der neuen Aufgabe des Chorleiters im schweizerischen Rapperswil musste der Löffinger Kirchenchor seine Probenzeit ändern. "Wir proben nicht mehr am Montag, sondern am Dienstag und Freitag im Wechsel, immer um 20.15 Uhr in der Kaplanei", informiert der Vorsitzende. Nicht nur er sieht in dieser neuen Regelung eine Chance für Neumitglieder, denn Montag sei für viele kein guter Probentag. Einfach nur zum Schnuppern kommen, so der Appell Haags.

Aufgrund der neuen Aufgabe des Chorleiters im schweizerischen Rapperswil musste der Löffinger Kirchenchor seine Probenzeit ändern. "Wir proben nicht mehr am Montag, sondern am Dienstag und Freitag im Wechsel, immer um 20.15 Uhr in der Kaplanei", informiert der Vorsitzende. Nicht nur er sieht in dieser neuen Regelung eine Chance für Neumitglieder, denn Montag sei für viele kein guter Probentag. Einfach nur zum Schnuppern kommen, so der Appell Haags. Kirchenkonzert – Chor im Chor: Der Blick der Sänger und des Chorleiters richtet sich auf den 24. Juni. Hier findet in der Löffinger Pfarrkirche das Kirchenkonzert "Chor im Chor" statt. Nicht nur der Kirchenchor selbst wird sich hier präsentieren, sondern auch der gemischte Chor "Cantemus" aus Weinfelden in der Schweiz. Der Höhepunkt des Konzerts ist der gemeinsame Auftritt von rund 50 Sängern, die das Gloria aus der Messe von Neal Banerjee vortragen. Der voluminöse Stil und der gute Klangaufbau können bei einer solchen sangesstärke erst richtig zum Tragen kommen. Der Schweizer Chor selbst, hier ist Neal Banerjee schon seit längerer Zeit als Lehrer und Berater tätig, wird ein breites Spektrum der Chormusik, von der Romantik bis zur Moderne präsentieren. Ergänzt wird das einstündige Chorprogramm durch den Gastgeber aus Löffingen, der auf eine gute Mischung von kirchlichem und weltlichem Liedgut setzt.

Am Patrozinium, dem Gedenktag des Kirchenpatrons St. Michael am 23. September, wird die neue Messe, komponiert von Neal Banerjee, zu Gehör gebracht. Hierfür werden noch Projektsänger gesucht. Die neue Messe besteche mit viel modernen, rhythmischen Akzenten und gospelähnlichen Passagen. Es ist eine Mischform mit erkennbarem Rhythmus, eine Melodie, die gut ins Ohr geht, mit leichtem Klang, ohne dabei den Tiefgang der Bedeutung zu verlieren oder, gar oberflächlich zu sein, charakterisiert Neal Banerjee sein Werk. Neal Banerjee: Neal Banerjee ist seit 2011 Chorleiter des Kirchenchors Löffingen und seit neustem Musikbeauftragter von Kempraten in der Schweiz.