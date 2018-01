Löffingen Karlheinz Selb neuer Löffinger Ehrennarrenrat

Löffinger Laternenbrüder würdigen langjähriges Engagement. Johann Fehrenbach seit 40 Jahren der Herr des Kinderfässlewagens.

In den Kreis der Ehrennarrenräte wurde jetzt Karlheinz Selb aufgenommen. Von 1995 bis jetzt war er Narrenrat und hat die Löffinger Fasnet mitgeprägt. Immer zuverlässig und die Löffinger Fasnet im Herz, war er auch viele Jahre als Säckelmeister für die Finanzen zuständig. Sein 23-jähriges Ehrenamt für die Fastnachtskultur und dies trotz großer beruflicher Belastung, wurde nun mit der Auszeichnung als Ehrennarrenvater und einem geschnitzten Portrait gewürdigt.

Viel Verantwortung und dies seit 40 Jahren trägt auch der 80-jährige Johann Fehrenbach, der seit 40 Jahren den Kinderfässlewagen mit seinem Kramer-Traktor zieht. Grundsätzlich ist er mit den rund zehn Nachwuchsnarren beim Fasnetumzug in Löffingen, in Dittishausen oder in Rötenbach anzutreffen. Verantwortung für die Fastnacht übernahm auch Sven Seidel, der Mann mit dem Löffinger Narrenherz, der sich bei der Wahl zum neuen Narrenvater Thomas Hofmeier knapp geschlagen geben musste. Der langjährige Hanselechef, der im vergangenen Jahr zum Narrenrat gewählt wurde, ist nun als Vizechef aktiv im Amt der Laternenbrüder anzutreffen. Zunächst bis zur nächsten Wahl kommissarisch.

Die Löffinger Fastnachtskultur kann auf eine lange Tradition zurückblicken, so datiert die erste Seite des Protokollbuchs auf das Jahr 1889. Doch deshalb darf man die Augen vor der Gegenwart nicht verschließen, wie der Rückblick auf die Neuerungen der letzten Saison zeigt. So wurde die Schülerbefreiung durch den Kulturbeauftragten Matthias Wider aktiviert und wieder in neue Bahnen gebracht. Dies gilt auch für den Hemdglunkerumzug, dem nun ein Schauspiel vorangestellt wird. Am Schmotzige Dunschdig laden die Burgkeiler nach der Schülerbefreiung zur Kinderdisco in die Tourist-Info ein, auch dies eine Erneuerung, die gut ankommt. Die Führungen der Kinder und Schüler, vor allem durch Hermann Nägele, sind wichtige Bausteine, das Kulturgut Fastnacht auch der Nachwelt zu erhalten und fremden Kulturen aufzuzeigen.