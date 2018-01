Löffingen Junge Löffinger Musiker überzeugen bei Neujahrskonzert

Jugendblasorchester und Vororchester der Löffinger Stadtmusik zeigen ihr Können.

Dem Nachwuchs eine gute Plattform für seine Auftritte zu geben, gehört zum Leitbild der Stadtmusik Löffingen. Bei den Neujahrs- und Muttertags Konzerten stellen die jungen Musiker des Vororchesters und das Jugendblasorchester ihr Können unter Beweis. Nach zwei bis drei Jahren Ausbildung ist das Vororchester die erste Orchesterform für Neuanfänger. Der Wechsel erfolgt von der Anfängergruppe Mitte Mai ins Vororchester.

So feierten am Abend des Neujahrstags die Jüngsten Premiere auf der großen Bühne in der Löffinger Festhalle. Die musikalische Leiterin Anna Lena Groß präsentierte mit den Nachwuchsspielern gleich zwei Stücke. Mit „Farandole“ greift Michael Sweeney den historischen Volkstanz der Provence auf. Ansteckend wirkte „Mombassa Beat“ von Peter Martin. Diese hellen Klänge begeisterten das Publikum.

Unter Leitung von Thomas Epple steht das Jugendblasorchester. Die über 40 Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren haben ihre Klasse schon mehrfach bewiesen und auch bei den Konzertreisen imponieren sie immer wieder. Für das Neujahrskonzert hatte Dirigent Epple vor allem auf Soliparts gesetzt. Die Trompeter Bastian Bausch, Kai Egle, Joel Knöpfle, Marin Mayer und Lars Oehmichen waren bei „Bugler`s Holiday“ von Leroy Anderson gefordert. Ein anspruchsvolles Werk. Bei „Slide Show“ hat Komponist Ed Huckeby die Posaunen in Löffingen mit Lars Brehmer, Timo Frei und Sven Kleiser in den Vordergrund gestellt. Dabei ist der „Rag-Sound“ unverkennbar. Auch die Solisten des Schlagwerks mit Robin Frey, Moritz Hofmeier, Jakob Maier, Sami Sidi-Yacoub und Lennart Wider konnten ihr Können bei „Fascinating Drums“ unter Beweis stellen. Eine der bekanntesten Kompositionen von Ted Huggens imponiert durch den langsamen Blues.

Eingebettet waren diese Werke in „Marsch des Baccus“ aus dem Ballett „Sylvia“, welches Leo Delibes von der wunderbaren Ballettmusik auf die lebendige Blasmusik vertonte. Mit „Star Wars – Episode 1“ begab man sich in das Genre der Action-Musik mit verschiedenen Register-Charakteren.