Unadingen Jeder Unadinger Elferrat präsentiert einen Wagen

Unadingen Narren mit besonderer Fastnachtstradition. Schaulaufen der Motivwagen am Fasnetdienstag.

Die Unadinger sind stolz auf ihre Fasnet, die so manche Eigenheit aufweist. So ziehen die wunderbaren Motto-Wagen beim großen Umzug am Fastnachtsdienstag jährlich nahezu 2000 Besucher an. Das Besondere dabei ist, dass jeder Elferrat mit seiner Gruppe einen Wagen kreiert und beim Umzug präsentiert.

Der Elferrat in Unadingen ist nicht etwa auf elf männliche Narren beschränkt, im Löffinger Ortsteil gibt es gleich 13 solcher Fasnachts-Exemplare. Elf von ihnen haben jedes Jahr die Aufgabe, mit ihren Gruppen einen Fastnachts-Mottowagen zu bauen und damit die Tradition lebendig zu erhalten. Lediglich Narrenvater Harald Schu und Kassierer Hubert Ketterer sind anderweitig gebunden. Motto-Wagen: Bereits nach Dreikönig geht es in den einzelnen Gruppen los, sich Gedanken über den Umzug zu machen. Der Narrenrat gibt das Motto vor, dieses Jahr „Eine kulinarische Reise durch die Welt“. Die Gruppen zeigen dabei viel handwerkliches Geschick, gepaart mit Kreativität, wenn sie in ihren Fastnachtswagen bauen und damit den Umzug bereichern. Die Vorschriften verlangen immer mehr, doch „Sicherheit geht vor“ heißt es auch in Uandingen. Es sind in der Regel 200 bis 300 Stunden, welche in die schönen Wagen steckt werden.

Die Akteure

Der Tradition verpflichtet, präsentieren sich die elf Unadinger Elferräte am Fastnachst-Dienstag mit imposanten Motto-Wagen. Mit dabei sind Franz Oschwald, Markus Lucke, Markus Koßbiel, Patrick Oschwald, Manuel Siebler, Günther Müller, Thomas Stefan, Albert Engesser, Eric Zorn, Alexander Zahn, Volker Oschwald und zusätzlich Alt-Elferrat Karl-Heinz Wolf. Der Umzug beginnt am Fastnachtsdienstag, 13. Februar, um 14 Uhr. (pb)