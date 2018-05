Löffingen In Löffingen Superhelden stricken für die Bildung von Kindern

Maria Pöllmann ruft zum Tag der Handarbeit auf. Aktion wirbt für Bildungswerk vom SOS Kinderdorf.

„Wir stricken und häkeln Superhelden“, dieser Aufruf kommt nicht nur von der Initiative Handarbeit, sondern auch aus der Löffinger Stoff- und Wollstube Maria Pöllmann. Egal ob der derzeit angesagte Superheld Yo oder sein kleiner Freund Yoyo, die Superhelden Poldi, Poldini oder Piet – der Fantasie der „Stricker“ und „Häkler“ sind keine Grenzen gesetzt. Der Aufruf für diese Superhelden-Familie ist im Auftrag der Initiative Handarbeit, welche mit diesem Strick-Superhelden für das Bildungswerk vom SOS Kinderdorf werben möchte. "Bildung ist Superpower, die Mädchen und Jungen schlau, stark und mutig macht", heißt es im Appell. Natürlich wird sich auch der Löffinger Strickkreis an dieser Aktion beteiligen, zu der Maria Pöllman am Samstag, 9. Juni, aufruft. Sie stellt Anleitungen, Garne und ebenfalls Strick- und Häkelnadel zur Verfügung. Doch vor allem ist es der muntere Kreis, in dem nicht nur Handarbeit getrieben wird, sondern hier gibt es nette Gespräche und auch für eine Strickstärkung wird gesorgt, so informiert Maria Pöllmann. Der Tag der Handarbeit ist in Löffingen also nicht nur sich für die Bildung der Kinder einzusetzen, sondern er dient auch dazu, sich auszutauschen, vielleicht den einen oder anderen Kniff und Tipp zu bekommen und vor allem eine schöne Zeit zu haben,

Öffentlich gestrickt und gehäkelt wird am Tag der Handarbeit am Samstag, 9. Juni, in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 12.30 Uhr. Bei schönem Wetter ist der Kreis vor dem Geschäft anzutreffen, bei schlechtem Wetter wird im Stoff- und Wollstüble gehandarbeitet. Mitmachen kann jeder, auch die Nicht-Experten an den Nadeln, hier stehen die Strickdamen und Maria Pöllmann gerne helfend bereit.

Aus diesem Tag der Handarbeit wurde der Strick- und Häkelkreis aufgebaut. Seit 2005 stricken und häkeln die Damen regelmäßig immer dienstags von 15 Uhr bis 18 Uhr für eine guten Zweck. Auch hier sind Mitstreiter willkommen.