Löffingen Huskytouren als neue Löffinger Attraktion

Sie sind die Helden auf vier Pfoten, denen der Mythos von Abenteuer und Naturerlebnis vorauseilt: Huskys, die Schlittenhunde mit den unverkennbaren blauen Augen. Bekannt sind sie auch aus den Abenteuergeschichten Jack Londons. In Löffingen kann man sie jetzt bei einem neuen Freizeitangebot kennenlernen und hautnah erleben: beim Aktivwandern mit diesen wunderbaren Schlittenhunden. Die Erprobungsphase des neuen Angebots beginnt am 12. Juni.

Huskytrekking

Aktivwandern mit Huskys erweitert das Freizeitangebot des Baarstädtchens Löffingen. In den Monaten Juni und Juli läuft die Erprobungsphase, mit den sibirischen Huskys eine Aktivwanderung, Joggen oder ein Bikejöring durchzuführen. Das Angebot steht in Kooperation mit der Hochschwarzwald Tourismus GmbH. Start des Aktivurlaubs im Löffinger Stadtwald ist am Dienstag, 12. Juni, am Waldbadparkplatz. Jeden Dienstag von 9 Uhr bis 12 Uhr warten die Hunde mit ihren Huskybegleitern, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (pb)