Löffingen Herzlicher Abschied für Löffinger Narrenvater

Löffinger Laternenbrüder würdigen das Engagement Matthias von Dungens für die Fasnet.

Nach sechs Jahren übergab Matthias von Dungen den Narrenschlüssel an den neu gewählten Narrenvater Thomas Hofmeier. "Sechs intensive Jahre mit dem großen unvergesslichen Narrentreffen als Höhepunkt", wie Franz Scholz in seiner Laudatio anführte. Der ehemalige Schriftführer und Vorstandsmitglied im Laternenrat, Matthias von Dungen, hatte nach der 16-jährige Ära von Hermann Nägele die Akzente im Löffinger Narrenverein gesetzt. Mit dem Narrentreffen 2014 setzte er ein unverkennbares Zeichen für die Narrenhochburg. Das 125-jährige Jubiläum der Laternenbrüder war eine Hommage an die Fastnachtskultur. Auch die Schülerbefreiung am Schmotzige Dunschdig hat der scheidende Narrenvater wieder attraktiver gestaltet. Seine Verdienste um die Löffinger Fasnet quittierten die Narren mit stehendem Applaus.

Zunftschreiberin Birthe Laufer erinnerte bei der Narrenversammlung an die örtliche Fastnacht. Ein leichtes Jahresminus – ausgeglichen durch die Kasse – hatte Säckelmeister Rainer Ganter vorzulegen, der in seinem Amt von den Narren bestätigt wurde. Vor allem die Häsausgaben, Gema, die Kinderfasnet und Versicherungen schlugen hier ordentlich zu Buche.

Doch nun geht es mit großen Schritten zur Fasnacht 2018, welche unter dem Motto „Vom Bittenbach bis zum Nordseestrand – zeiget ies Bräuche usem ganze Land!“ steht. Auch für die 20-er geht es nun in die heiße Phase. Sprecher Nino Valentino wünscht sich vom Verein mehr Unterstützung. Es sei ein großes Problem gewesen einen Wagenunterbau zu finden, erst in Bräunlingen sei man fündig geworden.

Der nächste Termin ist die Öffnung der Kleiderkammer am 13. Janaur von 11 Uhr bis 14 Uhr und dann der Öschabend am 27. Januar.