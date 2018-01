Uandingen Heiteres und Kurioses aus Unadinger Narrensicht

Unadinger Narrenblättle seit 1994 auf dem Fastnachtsmarkt. Tobias Naber und Alexander Zahn seit Anfang dabei.

„Viele warten schon ungeduldig auf das Unädinger Narrenblatt“, verraten Tobias Naber und Alexander Zahn, welche 1994 erstmals zusammen mit Thorsten Sukale das erste Narrenblatt verkauften. Heute gehören dem Team außerdem Bernhard Kramer, Manuela Bruder, Heike Müller und Beate Zahn an, die immer am Fasnetfreitag die 250 Exemplare mit dem heiteren Ortsgeschehen verkaufen. „In Zweier-Gruppen geht es von Haus zu Haus, von vielen werden wir schon erwartet“, informiert Tobias Naber.

Die Ohren der Narrenblatt-Redakteure sind überall und das ganze Jahr aufnahmefähig. Im Oktober wird dann alles gesammelt, sortiert und dann auf das Papier gebracht. Heitere, witzige Geschichten – natürlich nie unter der Gürtellinie – veröffentlichen die Narrenschreiber. Lustige Begebenheiten, Kuriositäten und Anekdoten werden auch schon mal bebildert oder mit Zeichnungen aufgepeppt. Dank der Unadinger Unternehmen, welche für (närrische) Anzeigen sorgen, konnte der Verkaufspreis zwei Euro bisher festgefroren werden. Angefangen hatte man mit 100 Exemplaren, heute liegt man bereits bei 250 Narrenblättern. Vieles hat sich seit dem Start vor 25 Jahren verändert, so die beiden Gründungsmitglieder. Geblieben sind die humorvollen, liebenswerten Beiträge, die bis weit nach Fastnacht noch für Lacher sorgen.

Mit dem Gewinn aus dem Verkauf wird die Tombola finanziert, deren Gewinner am Fasnetfunken gezogen werden. Die Hauptgewinne sind so genial wie amüsant. Im vergangenen Jahr war der Hauptpreis eine Ballonfahrt. Da wurde der Gewinner von der Gruppe abgeholt und nach Bad Dürrheim zum Startplatz gefahren. Nach längerem Warten kam ein Redaktionsmitglied mit einem Fahrrad, an denen zahlreiche Luftballons befestigt waren und mit diesem Fahrrad durfte der Gewinner seine „Ballonfahrt“ antreten. Auch der Gewinner der Kreuzfahrt sieht nun seinen Heimatort mit ganz anderen Augen, da er nun alle Feldkreuze rund um Unadingen kennt. Der Hauptpreis „Rheinfall“ war eine Laufstrecke von Unadingen zum Kiosk nach Bachheim.

Trotzdem gab es noch nie Beschwerden, ganz im Gegenteil. Wer sich im Narrenblättle wiederfindet, darf sich zur Fasnetprominenz zählen und wer gewinnt zu den Vips.

Heuer soll es zum Jubiläum einen ganz besonderen wertvollen Preis geben, verspricht das Narrenblatt-Team. Was wird noch nicht verraten.