Löffingen Hansilisprüche vom Löffinger Hausmeister

Löffinger Schüler informieren sich beim Fasnetexperten Rudolf Nägele über das Brauchtum.

Sich mit einem Ort verbunden und heimisch zu fühlen, bedeutet sich auch in der Kulturlandschaft einzubringen oder sie zumindest zu kennen. Das Fastnachtsbrauchtum hat in der Hochburg Löffingen einen großen Stellenwert und gehört auch zum Lehrplan in den Schulen und Kindergärten.

Eine neue nachhaltige Idee hatte Hausmeister Rudolf Nägele, der viele Jahre als Löffinger Hexe unterwegs war. Üblicherweise warten die Kinder im Foyer der Schule, bis der Unterricht beginnt. Kurzerhand kreierte der närrische Hausmeister eine Narrensprüchletafel, die er im fastnächtlich geschmückten Schulhaus aufstellte. Jeden Morgen lernen die Grundschüler so ein Löffinger Fasnetsprüchle, jeden Tag wird die Tafel um ein neues Sprüchle ergänzt und Löffingen hat genügend. Vor der Narrentafel stehen die Schüler auch, bevor es in die Pause geht oder vor dem Nachhauseweg. Während die Löffinger Kinder selbst die Narrensprüchle ruck-zuck lernen, ist es für die Kinder mit Migrationshintergrund sehr schwer. „Doch auch sie sind mit Begeisterung dabei“, sagt Lehrerin Dorothea Schlatter, für die die Fasnetkultur in den Unterricht gehört.

In den nächsten Tagen soll auch der Narrenmarsch gelernt werden, will man doch am Schmotzige Dunschdig, wenn die Narren in die Schule kommen, gerüstet sein. Hausmeister Nägele wird von den Schülern immer wieder angesprochen: „Wann kommt das nächste Hansilisprüchle?“.

Auch Schulleiterin Saskia Bea ist von der Aktion begeistert. Auch sie lernt – wie die auswärtigen Lehrer – diese Hansilisprüchle, denn sicherlich muss das eine oder andere vor dem Narrengericht am Schmotzige Dunschdig vorgetragen werden. Nicht nur Saskia Bea, auch Schulleiterin Silke Keller vom Schulverbund wird vor Richter Matthias Wider ihr Wissen zur Löffinger Fasnet beweisen müssen. Der neue Narrenvater Thomas wird dann entscheiden müssen, ob die Rektorinnen die Schulschlüssel abgeben müssen und die Schüler Fasnetferien bekommen.

Die Schüler sind vorbereitet und auch die Lehrer der Grundschule haben sich schon Gedanken gemacht, mit welchem Kostüm – natürlich passend zum Fasnet-Motto – sie auf der Fasnetbühne auftreten möchten. „Schwarzwälder Flößer“ wäre passend, da sind sich zumindest Rektorin Saskia Bea, Lehrerin Dorothea Schlatter und auch Sekretärin Silke Dunkels einig.