Löffingen Handharmonikaspielring ruft zum Showkonzert

Wenn Musik auf Show trifft: Löffinger Kultband Casanovas als Konzertpartner.

Handharmonikaklänge und Rock 'n' Roll sind zwei auf den ersten Blick unterschiedliche Genres, doch das gemeinsame Showkonzert des Handharmonikaspielrings Löffingen und der Kultband Casanovas wird am kommenden Samstag, 28. April, in Bachheim zeigen, dass diese musikalischen Unterschiede sich zu einem spannenden, etwas anderen Konzert verbinden, getreu dem Motto "Musik trifft Show – das etwas andere Konzert".

Es ist nicht das erste Mal, dass der Handharmonikaspielring mit ungewöhnlichen Konzerten mit außergewöhnlichen Musikpartner Akzente setzt. Diese Fragezeichen wurden bisher immer mit Erstaunen und Begeisterung nach den Konzerten beurteilt und dies wird sicherlich auch am kommenden Wochenende der Fall sein. Ein Showkonzert mit vielen Glanzpunkten.

Höhepunkte: Einer dieser Höhepunkt wird die gesangliche Begleitung des Frontman Bernd Wider von der Kultband Casanovas sein beim Konzertbeitrag des Handharmonikaspielrings "Girls, girls, girls". Die zweite Sängerin ist Silke Vogt, eine junge Songschreiberin, welche gleich zwei Eigenkompositionen mit dem Konzertorchester präsentieren wird. Dirigent Waldemar Lang hat eine Orchesterfassung dieser beiden Songs geschaffen. Interessant wird sicherlich die musikalische Darstellung des "Leffinger Lieds" mit dem Klangmix des Handharmonikaspielrings und der Casanovas.

Einer dieser Höhepunkt wird die gesangliche Begleitung des Frontman Bernd Wider von der Kultband Casanovas sein beim Konzertbeitrag des Handharmonikaspielrings "Girls, girls, girls". Die zweite Sängerin ist Silke Vogt, eine junge Songschreiberin, welche gleich zwei Eigenkompositionen mit dem Konzertorchester präsentieren wird. Dirigent Waldemar Lang hat eine Orchesterfassung dieser beiden Songs geschaffen. Interessant wird sicherlich die musikalische Darstellung des "Leffinger Lieds" mit dem Klangmix des Handharmonikaspielrings und der Casanovas. Konzertorchester: Das musikalische Aushängeschild des Handharmonikaspielrings ist das Konzertorchester. Seine musikalische Klasse spricht für sich, welche der qualifizierte Dirigent, Komponist und Arrangeur Waldemar Lang positiv zu nutzen weiß. Durch die Besetzung mit Akkordeon, Keyboard, Bass und Schlagzeug hat das Konzertorchester vielmehr Möglichkeiten, um die unterschiedlichsten Facetten der Musik zu präsentieren. So werden sich die Akteure musikalisch in Szene setzen mit der berühmten Music von John Miles, über Swing mit "Hello Dolly", der Filmmusik mit orientalischem Einschlag "Caravans Themen", dem melancholischen Liebeslied "Sunny", der Hommage an den deutschen Sänger Sasha mit "Lucky day" bis hin zu "Viva la vida" der Alternativ-Rock-Band Coldplay.

Das musikalische Aushängeschild des Handharmonikaspielrings ist das Konzertorchester. Seine musikalische Klasse spricht für sich, welche der qualifizierte Dirigent, Komponist und Arrangeur Waldemar Lang positiv zu nutzen weiß. Durch die Besetzung mit Akkordeon, Keyboard, Bass und Schlagzeug hat das Konzertorchester vielmehr Möglichkeiten, um die unterschiedlichsten Facetten der Musik zu präsentieren. So werden sich die Akteure musikalisch in Szene setzen mit der berühmten Music von John Miles, über Swing mit "Hello Dolly", der Filmmusik mit orientalischem Einschlag "Caravans Themen", dem melancholischen Liebeslied "Sunny", der Hommage an den deutschen Sänger Sasha mit "Lucky day" bis hin zu "Viva la vida" der Alternativ-Rock-Band Coldplay. Casanovas: Sie sind Kult und echte Schwarzwälder, die Casanovas. Unverkennbar ihre Wurzel mit dem Löffinger Dialekt und ihren Eigenkompositionen wie "Hermahnns Derä", "Schwarzwald Maidli" oder "Alles wird guat". Die Rock`n`Roller des Baarstädtchens haben Musik im Blut und alemannischen Sound in den Kehlen. Wenn Frontman Bernd Wider "Stand by me" schmettert, dann fliegen ihm nicht nur die Frauenherzen zu. 1988 gründeten Bernd Wider, Markus und Klaus Flößer, sowie Chris Guth die Band. Nach dem plötzlichen Tod von Jürgen Engesser kamen Jürgen Gauger und Rolf Riedlinger zur Unterstützung dazu. Die Löffinger Volks-Rock`n`Roller werden selbst Joe Cocker gerecht werden

Silke Vogt: Ein echtes Musiktalent mit schon mehreren Auszeichnungen ist die in Villingen-Schwenningen geborene Silke Vogt. Mit gerade einmal 20 Jahren hat sie schon 2013 bei Jugend musiziert den Regionalwettbewerb gewonnen und wurde Zweite beim Landesfinale 2016. Bereits im laufenden Jahr hat sie den Wettbewerb Schooljam gewonnen.

Kartenverkauf

"Musik trifft Show – das etwas andere Konzert" steht als musikalischer Höhepunkt am Samstag, 28. April, an. Das Konzertorchester des Handharmonika-Spielrings und die Rock´n´Roll-Band Casanovas laden zu einem echten musikalischen Leckerbissen in der Drei-Schluchten-Halle nach Bachheim ein. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information Löffingen und den Spielern des Handharmonikaspielrings, sowie an der Abendkasse. Beginn ist um 20 Uhr. (pb)