Göschweiler Göschweiler Schüler verbessern mit Fußballwissen Lesekompetenz

Grundschule Göschweiler profitiert von Kooperationsprojekt mit dem SC Freiburg.

Wenn das Thema Fußball den Unterricht bestimmt, macht Schule einfach mehr Spaß, wie sich beim Besuch des SC-Füchsles in Göschweiler zeigte. Seit 2011 besteht eine Kooperation mit dem SC Freiburg und den Partnerschulen, zu der auch die Grundschule Löffingen, Außenstelle Göschweiler gehört. „Fußball und Lesen“ heißt das Projekt, welches auf mehrere Jahre angelegt ist und unter der Regie von Tobias Rauber durchgeführt wird. Ziel ist das Interesse der Grundschüler für Lesen und Schreiben zu wecken und die Lese-, Sprach- und Schreibkompetenz sowie auch Bewegung und Sport zu fördern. Mit dem SC-Maskottchen Füchsle funktioniert dies umso besser und so ist das Füchsle bei jedem der Bausteine mit dabei. Drei gemeinsame Veranstaltungen gibt es pro Jahr, dazu die Einrichtung er SC-Ecke mit entsprechendem Material, ein fortlaufender Austausch und die Kooperation mit einer Buchhandlung gehören hier dazu.

In Göschweiler durften sich die Schüler nun über einen erneuten Besuch vom SC-Team Moritz Mayer, Marc Hoffmann und Benjamin Schumpp freuen, die zum Fußball-Lesezirkel kamen. Bewegung und Lernen miteinander zu verbinden, ist das Ziel. Das Jahresthema „Umwelt“ wurde in drei Gruppen erlebt. Lesen und Schreiben bei Moritz Mayer war hier angesagt. Während die Zweitklässler sich dem Spielerkader des SC widmeten, ging es bei den Drittklässler um allgemeine Informationen rund um den SC Freiburg und die Viertklässler nahmen die Freiburger Fußballschule unter die Lupe. Dann ging es in die Bürgerhalle zum Spiel mit dem Ball. Hier warteten bereits Marc Hoffmann und Benjamin Schumpp mit einem Stadt-Land-Fußballspiel, ein Frage-und Antwortspiel mit Bewegung verbunden. Der Spaßfaktor war groß. Fragen wie „was unsere Schule für die Umwelt tut?“ oder „wie sieht es mit der Mülltrennung aus?“ galt es zu beantworten. Natürlich wurde auch auf die Solaraanlage auf dem SC Stadion hingewiesen. Die Schüler wusste hier Bescheid, nur mit dem Strom für die Rasenheizung staunten sie nicht schlecht. Dies wäre im Winter sicherlich auch was für den Pausenhof, meinten die Göschweiler Schüler.

Im Sommer hat sich das SC-Füchsle mit SC Team wieder angesagt. Am 19. Juli heißt es dann „Fußball und Lese-Cup“. Vom Projekt profitieren nicht nur die Schüler, sondern auch der SC, der viele neue Fans dazu bekommen hat.