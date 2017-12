Göschweiler Göschweiler Jahreskonzert besticht mit großer Vielfalt

Blasmusik trifft auf Rockklänge. Trachtenkapelle undBläserjugend begeistern ihr Publikum.

Kleine Kapelle, große Wirkung – so lässt sich mit wenigen Worten das Jahreskonzert umschreiben, das die Trachtenkapelle am zweiten Weihnachtsfeiertag auf die Beine stellte.

Das Jahreskonzert entwickelte sich unter dem Motto "traditionelle Blasmusik trifft Rockgiganten" zu einem willkommenen Abschluss der Festtage. 195 Minuten Unterhaltung aufgeteilt in drei Konzertteile und einen Ehrungsteil, boten die Bläserjugend und die Trachtenkapelle Göschweiler einem Publikum, das die Aufführungen mit reichlich Applaus belohnte.

Der Auftakt gehörte der Bläserjugend, bei deren "Jingle Bell Rock" ein schwungvoller Hauch von Weihnachten durch den Bürgersaal zog. Alles riskiert und gewonnen hatte Dirigent Jens Heringshausen mit seiner Bläserjugend bei der Auswahl der folgenden Stücke, welche den Jungmusikern einiges abverlangten.

Von den Interpretationsmöglichkeiten der klassisch konzertanten Toccata in d minor von Johann Sebastian Bach wählte das Jugendorchester die rockige Variante und landete einen Volltreffer. In der Folge knüpften sie nahtlos mit Udo Lindenbergs "Hinter dem Horizont" und dem Metallica-Hit "Nothing Else Matters" an die Leistung zu Beginn an. Bei jedem Takt war den jungen Musikern die Begeisterung anzumerken, einem Orchester anzugehören, dessen Variabilität des Repertoires die Sprache der jungen Generation trifft.

Gottfried Hummel vom Blasmusikverband und Jugendleiterin Hanna Albert ehrten Rebecca Ruf (Querflöte) und Nicolas Winterhalder (Trompete) mit dem bronzenen Leistungsabzeichen.

Die Trachtenkapelle trat in Bestform an und präsentierte ein Programm, das in zwölf Stücken die komplette Bandbreite originärer Blasmusik auf anspruchsvollem Niveau präsentierte. Takt für Takt war den Musikern die Begeisterung anzumerken mit der sie, unter der Leitung ihres engagierten und rhythmischen Dirigenten Martin "Flake" Sedlak, auftraten. Solistisch trugen Fabian Mayer mit dem Flügelhorn-Zauber und Ewald Maier mit dem "Baritonkönig" zum Gelingen bei. Oft verbargen sich hinter unbekannten Titeln bekannte und beliebte Polka-, Walzer- oder Marschmelodien.

Im ersten Teil war es der Einsatz von Blockflöten beim Kuckucks-Walzer, deren Einsatz als Instrument in einer Blasmusikkapelle überraschte. In Teil zwei griff der Maestro am Taktstock zum Alphorn, und bereicherte den Auftritt mit einem weiteren außergewöhnlichen Instrument.

Die Ehrungen von Matthias Ketterer für 25 Jahre und von Franz Gromann für 60 Jahre aktive Blasmusikerkarriere übernahm Carolin Müller in ihrer Funktion als Mitglied im Verbandsvorstand.

Bläserjugend

Die Bläserjugend Göschweiler unter musikalischer Leitung von Jens Heringshausen zählt aktuell 25 aktive Mitglieder. Hinzu kommen zwölf Zöglinge, die sich als nächstes Ziel auf die Prüfungen zum Junior- oder bronzenen Leistungsabzeichens vorbereiten und neun Kinder in der Blockflötengruppe. 15 passive Mitglieder komplettieren die Bläserjugend. Jugendleiterin ist Hanna Albert, die sich wie die Kapelle über die Spende von zwei Flügelhörnern durch die Firma WST freute. (bom)