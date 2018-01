Göschweiler Göschweiler Bläserjugend plant ein Benefizkonzert

Zum zehnjährigen Bestehen wollen junge Göschweiler Musiker kranken Kindern eine Freude machen.

Vor zehn Jahren wurde die Bläserjugend Göschweiler gegründet mit dem Ziel, die Jugend mit entsprechender moderner Jugendliteratur zu fördern. Im Jubeljahr hat der in seinen Ämtern bestätigte Vorstand um Vorsitzende Hanna Albert, sie begleitet diesen Posten seit der Gründung, Stellvertreterin Larissa Hensler, Schriftführerin Nadine Dresel, Kassiererin Carla Albert und den Beisitzern Bastian Bölle und Alina Hensler, einiges vor. So wird es am 29. April ein Kinder-Benefizkonzert geben, dessen Erlös an die Kinderklinik in Schönwald gestiftet werden soll. Einen echten Clou habe man für den Dorfhock, gemeinsam mit der Landjugend, am 23. Juni gelandet. Denn hier werden die Kultband Casanovas und eine weitere Band auftreten. Im Sommer ist ein Grillfest geplant, bevor es zu den Vorbereitungen auf das Weihnachtskonzert geht. Dirigent Jens Heringshausen zeigte sich bei der Hauptversammlung mit dem vergangene Vereinsjahr zufrieden, wünscht sich allerdings mehr Auftrittsmöglichkeiten. Trotzdem war es bei den 46 Mitgliedern, davon 15 Aktive und elf Zöglinge im Durchschnittsalter von 15 Jahren, keineswegs langweilig, wie Hanna Albert und Nadine Dresel berichten konnten. Die offene Bühne beim Herbstfest nutzten die jungen Musiker ebenso, wie den Auftritt beim Weihnachtskonzert oder – was Ortsvorsteher Manfred Furtwängler würdigte – das Weihnachtsspielen im Ort. Diese Tradition wünsche sich auch mancher der übrigen Ortsteile, unterstreiche sie doch das adventlich-weihnachtliche Flair in der Gemeinde.

Insgesamt gab es zehn Veranstaltungen, 18 Gesamt- und drei Registerproben. Erfreut zeigte man sich die über die drei Juniorabzeichen und die beiden Bronze-Leistungsabzeichen, welche Nikolaus Winterhalder und Rebecca Ruf erfolgreich absolvierten.

Mit gleich vier neuen Zöglingen und dem neuen Ausbilder Florian Benz aus Rötenbach blickt die Bläserjugend positiv in die Zukunft. „Toll war die Spende eines Saxophons, welches bereits im Einsatz ist“, so Vorsitzender Matthias Ketterer. Im Jubeljahr kann man auch mit gleich drei neuen Trachten punkten.