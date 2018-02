Löffingen Gerüchte-Suche im Seppenhofer Hexenkessel

Die Seppenhofer Schnecken strecken bei ihrer Fasnet die Fühler weit hinaus.

Wer glaubte, dass Schnecken kriechende, langsame Tiere sind, der musste bei der Schneckenfasnet in Seppenhofen seine Meinung schnell revidieren. Ideenreich, unterhaltsam, mit dem Blick durch die närrische Brille, gespickt mit viel Humor und Klamauk, präsentierten die Schnecken den facettenreichen Fasnetabend. Während die Högi-Jamaika-Hexen in ihrem brodelnden Hexenkessel so manches Ortsgeheimnis entdeckten, blickte Aysche (Nicole Gleichauf) als Deutsch-Türkin beim Döner-TV über die Seppenhofer Heimatgrenzen hinaus. „Kaum bin ich Deutsche, habe ich Probleme mit den Türken“, so ihre Erkenntnis. Auch wenn sie im Dirndl geht, darf das Kopftuch nicht fehlen – Aysche ist die integrierte Türkin in Seppenhofen.

Der Hexentreff „uf dä Högi“ war hochinteressant. In ihrem dampfenden Hexenkessel brodelten die Gerüchte um den Hausumbau von Paul Wolber, der Feuerwehr-Werbung am Löffinger Rathaus oder der Wahl des Narrenvaters. Und noch eine wichtige Erkenntnis an die Löffinger Hexen „die Seppenhofer Jamaika-Hexen haben die Hexenpyramide drauf“.

Trauermusik begleitete die männersuchenden Damen Daniela Schmid, Tina Gauger, Nicole Gleichauf und Ilona Morath. „Wieder mal zu haben“ sind die Seppenhofer Frauen nach dem plötzlichen Tod ihrer Männer: „Wer beim Fremdgehen erwischt wird muss sich nicht wundern, wenn die Bremsleitungen am Auto durchgeschnitten werden“.

Der Mann der Statistik – Ansager Manfred Lauble – brachte es auf den Punkt, „wer lacht, lebt länger“. Somit dürften die Zuschauer der Seppenhofer Schneckenfasnet sich auf das eine oder andere Jährchen mehr einstellen, denn zu lachen gab es genug. So auch über die „geistig-minderbemittelten“ Bankräuber oder über das Räuchermärchen von Simon Gauger.

Die Junghexen sind schon auf der richtigen närrischen Schnecken-Linie, wie Benedikt Lauble, Louis Hettich, Moritz und Julian Hofmeier bei ihrem Essen mit Überraschung zeigten. Da gab es auch noch die gewiefte "Kloofrauch" (Christina Fehrenbach), die am Ende aus den fünf Euro Trinkgeld glatt 50 Euro beim Zocken mit dem Ansager machte. Eingeschneit und sehr kalt war die Situation von Andreas Benz und Daniel Günter (Ordensschwester). Nach langer Diskussion und vielen Decken kommt Andreas zur Erkenntnis „hol dir die Decken selbst“. Auch tänzerisch und gesanglich zeigten sich die Schnecken fit. Schwungvoll präsentierten sich die Teeny-Schnecken während die Männer sich gesanglich vorstellten.