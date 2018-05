Löffingen Frauen stehen im Löffinger Kunst-Mittelpunkt

Neue Ausstellung beim Kunstverein Löffingen hat begonnen. Eva Baumgartl und Kerstin Stöckler zeigen ihre Werke.

Frauen auf Gemälden oder als Skulptur sind derzeit in der Städtischen Galerie in Löffingen zu bewundern. Eine wunderbare Doppelpräsentation, welche die Frauen in einer besonderen Leichtigkeit, Rätselhaftigkeit und auch wieder mit Augenzwinkern darstellt.

Eröffnet wurde die neuste Ausstellung des Kunstvereins Löffingen mit der Vernissage in der Städtischen Galerie. "Die optische Attraktivität der Bilder und Skulpturen, verknüpft mit dem akustischen Reizen der Gitarrenklänge von Harald Maier, bieten in den prädestinierten Räumlichkeiten der Löffinger Galerie eine schöpferisch-kreative Vielfalt, welche unter die Haut geht", sagte die Vorsitzende des Kunstvereins Löffingen, Silvia Bächle, in ihrer Eröffnungsrede. Die Bedeutung des Kunstvereins in der Kultur- und Vereinslandschaft der Region hob Bürgermeister Dieter Köpfler hervor. "Die Ausstellungen sind eine Möglichkeit für die Bevölkerung, Kunst hautnah zu erleben", sagte er. Werkbetrachtung: „Wir sind durch die Werke der beiden Künstlerinnen von Frauen umgeben, was ja bekanntermaßen nicht heißt, dass es langweilig wird“, sagte Laudatorin Brigitte Leber. Die Künstlerin untermauerte dies mit ihren umfangreichen und interessanten Ausführungen der Werke. Kerstin Stöckler bevorzuge das Material Papier, hauptsächlich Zeitungspapier. Durch die Verarbeitung entstehe eine Dreidimensionalität. Kerstin Stöcker arbeitet mit filigranem Material und so entspreche die Thematik ihrer Skulpturen dem tänzerischen, der Leichtigkeit. „Meisterhaft lässt sie ihre Damen in hellen Farbtönen tanzen, spielen, jonglieren. Dabei taucht immer wieder der Kreis als Symbol auf, der als Sinnbild für das Absolute und Vollkommene steht", erklärte Leber. „Kerstin Stöckler gelingt es mit ihren einfachen Papierstreifen, den Skulpturen Leben einzuhauchen, so dass wir deren Gemütszustand erfassen können“, sagte sie weiter. Nicht wie sonst Radierungen, sondern ikonenartige Bilder, vor allem Frauenporträts, präsentiert Eva Baumgartl. Dabei umgebe sie ihre Portraits häufig mit Figuren aus dem Fabel- und Märchenwesen. Gekonnt verwebe die Künstlerin diese Wesen als Haare oder Kleidungen oder tauche sie fast unmerklich in den Hintergrund. „Neben Augenzwinkern erkennen wir auch auch eine Ernsthaftigkeit und Nachdenklichkeit in den Bildern“, so Brigitte Leber. Einige der Bilder sind mit Eitempera gemalt. Seit der byzantinischen Zeit werde das Eigelb als Bindemittel für Farbpigmente benutzt. Dies verleihe in der Ikonenmalerei den typischen Glanz der Farben und einen geheimnisvollen Zauber.

Eva Baumgartl, in Löffingen keine Unbekannte, studierte Grafikedesign in Konstanz. 1986 begann ihre künstlerische Tätigkeit. Seit 2004 betreibt die 58-jährige Künstlerin in Meersburg ein Atelier mit Druckwerkstatt. Zahlreiche Auszeichnungen konnte sie vor allen in Frankreich entgegennehmen. Künstlerin Kerstin Stöckler: Die 39-jährige Bildhauerin begann ihre Kunstkarriere mit den Zeichenkursen in Kanada an der „Dundas-Valley-School ofArt“. Es folgten Studien an der Europa-Akademie der musischen und bildenden Künste im Fachbereich Bildhauerei, an der „Alanus-Hochschule Alfter“ und die Ausbildung an der “Bildhaueratelierschule Axel Otterbach”.