Löffingen Fasnetfunken beenden närrische Zeit in Löffingen

Beendet haben die Narren die Fastnacht 2018. Doch in der Region Löffingen sind die Fasnetfunken die letzten Relikte der diesjährigen Fasnet. Im Löffinger Ösch werden sie am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Februar, angezündet.

Fasnetküchle

Diese in Fett gebackenen Köstlichkeiten werden in Reiselfingen und in Göschweiler angeboten. Diese fettgebackenen Küchle gibt es am Samstag in Reiselfingen und in Göschweiler am Sonntag. Hier gehören die Fasnetküchle zur örtlichen Fastnachtskultur. Fasnetküchle oder Scherben gibt es eigentlich während der Fastnachtzeit – vor allem am Schmotzige Donnerstag. Im oberen Wirtshaus in Langenordnach werden Fasnteküchle auch am Aschermittwoch nach dem Stockfischessen serviert. (pb)