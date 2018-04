Löffingen Extremsportlerin Brigid Wefelnberg stellt ihr Buch in Löffingen vor

Noch ist sie im Baarstädtchen Löffingen nicht bekannt, die Extremsportlerin Brigid Wefelnberg (44), obwohl sie sich hier richtig wohl fühlt. Doch dies wird sich bald ändern, denn am 3. Mai wird sie in der Städtischen Bücherei ihr erstes Buch „The Track – Auf Umwegen zur Extremsportlerin“ vorstellen.

Buchvorstellung

Zu einer besonderen Buchvorstellung lädt die Löffinger Stadtbücherei ein. „The Track – Auf Umwegen zur Extremläuferin“, heißt das Werk von Brigid Wefelnberg, die in Löffingen ihr neues Zuhause gefunden hat. In ihrem Buch beschreibt die Ultra-Marathonläuferin nicht nur ihre sportliche Passion, sie zeigt auch ihr soziales Engagement, welches sie mit jedem Lauf verbindet. In jedem Winkel der Erde sucht sie nach immer neuen Herausforderungen und findet in den ärmeren Ländern sogar Zeit, sich neben der Strecke für die Bildung und Rechte der Kinder zu engagieren. Das mitreißende Buch ist auch ein Plädoyer, die Träume versuchen zu leben. Wefelnberg stellt ihr Bucham Donnerstag, 3. Mai, um 19 Uhr im Saal der Tourist-Information vor. (pb)