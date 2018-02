Löffingen Experiment bei Löffinger Wieberfasnet gelungen

Gäste unterstützen erstmals mit Programmpunkten die fünf noch verbliebenen Löffinger Akteure.

Einfach fantastisch, so lässt sich die Löffinger Wieberfasnet beschreiben. Die über einhundert Zuschauer erlebten nicht die übliche Wieberfasnet für die Frauen von den Frauen, sie erlebten einen imposanten attraktiven Abend, der alle Facetten der Kultveranstaltung aufwies. Da in diesem Jahr bekanntlich die Zahl der Wieberfasnet-Akteure auf fünf geschrumpft war, hatte man beschlossen, heuer Gäste einzuladen, welche das Programm mitgestalten sollten. „Premiere gelungen“, kann man sicherlich resümieren, denn die Stimmung – auch durch das fantastische Musiker-Duo Rolf Riedlinger und Michael Maier – war von der ersten Minute an grandios. „Sind das wirklich unsere Frauen mit Piercing und löchrigen Hosen“, fragte Dekan Eugen Dannenberger, als Andrea Burger, Daniela Hepting, Doris Kaltenbrunn, Meike und Silvia Bächle als Punker mit TNT von ACDC den Saal betraten. Auf der Tanzbühne wurde es dann etwas ruhig mit „Ei, ei, ei die Goas isch weg“.

Wie immer blickten die Wieberfasnet-Akteure durch die kommunalpolitische Brille. Mit ihrem Live-Song über das neue Bittenbachhotel, in dem Rudolf Gwinner, so wusste Silvia Bächle zu berichten, seine Erstkommunionfeier für alle Löffinger am 30. Februar 2022 feiern will, waren sie der Politik um Meilen voraus. Als Vogelfrau hatte Doris Kaltenbrunn die Lacher auf ihrer Seite. Dies galt auch für die Gäste Eva Wiggert und Tanja Stockburger, die bereits als Maria und Margot Helbig mit ihrem „Servus, Grüezi und Hallo“ für ordentlich Stimmung sorgten. Getoppt wurde dies bei ihrem Hotel-Rap, bei dem das Baarstädtchen völlig neu durchleuchtet wurde.

Emanzipation für die Herren gab es für Helmut Schreiber und Georg Huber vom Kirchenchor Bachheim, die zusammen mit Alexandra Waldvogel die Gäste mit dem vielschichtigen Satz „Hättet Sie aber könnä“ in helle Begeisterung versetzten.

Als Gäste traten auch die Löffinger Landfrauen auf. Was sie zum Thema Faltenbildung, Schwimmringe, Abnehmen, Altwerden wussten, ließ kein Auge trocken. Die Erkenntnis von Simone Benz, Anette Dresel, Gertrud Rohrer, Katja Riedrich, Vroni Laufer, Corinna Ganter, Christine Bär, Sandra und Kathrin Bier und Christine Bär war für alle erleichternd, „wir wollen keine Hungerhaken sein“.

Blumen zum 25-jährigen Bühnenjubiläum bekam Silvia Bächle, die ebenso wie Pfarrer Dannenberger an alle Damen appellierte, sich den Wieberfasnet-Akteuren anzuschließen.