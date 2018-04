Löffingen/Göschweiler Ein neues Trekkingcamp für Göschweiler

Neuartiges Angebot für Schluchtensteigwanderer geplant. Ehemaliges Schwimmbadareal soll Standort für Zelplatz werden.

Auf dem Gelände des ehemaligen Schwimmbads Göschweiler wird ein Trekkingcamp eingerichtet, das künftig von Wanderern, die auf dem Schluchtensteig unterwegs sind, genutzt werden kann. Der Gemeinderat Löffingen gab bei seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich grünes Licht für das Projekt. Auch der Ortschaftsrat Göschweiler hatte das Vorhaben begrüßt. Das Trekkingcamp soll im Sommer nächsten Jahres eröffnet werden, die Kosten für seine Errichtung – aktuelle Schätzungen gehen von 8000 bis 10 000 Euro aus – sollen im städtischen Haushalt für das Jahr 2019 berücksichtigt werden. Die Trekkingcamps, von denen entlang des Schluchtensteigs fünf Stück in einem Abstand von zirka 15 bis 20 Kilometern installiert werden sollen, zielen auf Wanderer ab, die mit dem Zelt unterwegs sind.

Nicht alle Stadträte ließen sich von der Idee, auf dem ehemaligen Schwimmbadareal eine einfache Übernachtungsmöglichkeit für Wanderer zu schaffen, erwärmen. Walter Keßler (FDP/FW) konnte dem Trekkingcamp nichts abgewinnen. Aus seiner Sicht ständen, so Keßler, die Kosten für die Einrichtung und den Unterhalt in keinem vernünftigen Verhältnis zu eventuellen positiven Effekten. Beispielsweise würden weder die heimische Gastronomie noch der Einzelhandel von dieser speziellen Übernachtungsklientel profitieren. Außerdem gebe es doch bereits den Trekkingsstützpunkt auf dem Hofgut Stallegg.

Dietler Köpfler (SPD) hegte ebenfalls Zweifel. Er glaube nicht, dass sich die sehr spezifisch-individuelle Wanderer-Klientel, die mit dem Trekkingcamp angesprochen werden soll, tatsächlich koordinieren und steuern lassen könne. Das Wildcampen werde auch weiterhin nicht ganz auszuschließen sein. Köpflers Fraktionskollegin Beate Lubrich war dagegen überzeugt, dass ein Trekkingcamp sehr gut ankommen werde und führte dazu eigene praktische Erfahrungen ins Feld.

CDU-Stadtrat Bernd Behnke stand dem Projekt zwar nicht ablehnend gegenüber, glaubte aber ähnlich wie Dieter Köpfler nicht an den erhofften Steuerungseffekt und das Vermeiden von Wildcampen. Behnke mahnte an, eventuelle Haftungsfragen zu klären, gerade mit Blick auf das Schwimmbecken als potentieller Gefahrenstelle. Der Bereich des Schwimmbeckens sei umzäunt und insofern für die Nutzer des künftigen Trekkingcamps nicht zugänglich, erläuterte Göschweilers Ortsvorsteher Manfred Furtwängler. Die Bergwacht sei über das Vorhaben, ein Trekkingcamp auf dem ehemaligen Schwimmbadareal einzurichten informiert und habe keine Einwände dagegen erhoben, erklärte der städtische Tourismuschef Karlheinz Rontke auf Nachfrage von FDP-Stadträtin Andrea Burger.

Ohne Wenn und Aber positiv äußerten sich FDP/FW-Fraktionschef Werner Adrion und CDU-Stadtrat Martin Lauble zu dem geplanten Trekkingcamp. Löffingen habe die längste Anrainerstrecke entlang der Wutschschlucht. Er sehe, so Adrion, die Stadt richtiggehend in der Pflicht, ihr Scherflein dazu beizutragen, die Attraktivität des Schluchtensteigs für Wanderer weiter zu steigern. Das Trekkingcamp, das sich an eine ganz spezifische Wandererklientel richte, sei eine willkommene Gelegenheit dafür. Martin Lauble schlug ähnliche Töne an und empfahl, der Entscheidung des Ortschaftsrats Göschweiler zu folgen.

Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung entschied sich der Gemeinderat schließlich mit großer Mehrheit dafür, das Projekt Trekkingcamp weiter zu verfolgen.