Unadingen Ehrungsflut beim Roten Kreuz in Unadingen

Unadinger Ortsverein zeichnet zahlreiche Mitglieder für langjährige Treue aus und zieht erfolgreiche Jahresbilanz.

Geprägt von zahlreichen Ehrungen verdienter Rotkreuzler war die Jahresversammlung des DRK-Ortsvereins Unadingen. Dazu konnte der Vorsitzende Martin Netz seitens des Verbandes Kreisbereitschaftsleiterin Eva Egge begrüßen, der blieb es vorbehalten, eine Reihe Mitglieder für langjährige Treue mit Urkunde und entsprechenden Ehrenzeichen auszuzeichnen, dies verbunden mit Dankesworten, da hierbei im Verein über Jahre hinweg auch Verantwortung an vorderster Front übernommen wurde.

Seit 25 Jahren sind Renate Baumann und Armin Ketterer dabei, 30 Jahre Claudia Kästner, Ralf Kramer und Priska Schu; ebenfalls geehrt wurden Ewald Benz, Hugo Ketterer, Herbert Kramer, Bernhard Schwörer, Karl Wenzinger, Alois Hasenfratz und Marlies Wiehl (45 Jahre), auf 55 Jahre zurückblicken können Erna Egy und Karl Sättele. Drei aus dieser Reihe (Priska Schu, Ralf Kramer, Claudia Kästner) erweitern die Riege der Ehrenmitglieder. In Ihren Ämtern für weitere Jahre bestätigt wurden Martin Kramer (stellvertretender Vorsitzender) und Gerhard Götte als Bereitschaftsleiter. Neu für Finanzen ist Verena Ketterer zuständig, die Manuel Sättele ablöst, der zehn Jahre dieses Amt inne hatte. Vakant bleibt bezüglich Bereitschaftsleitung die Stellvertretung, da sich niemand zur Verfügung stellte.

54 Aktive stehen laut Manuela Bruder der Bereitschafsleitung zur Verfügung, die im abgelaufenen Jahr 1200 ehrenamtliche Stunden leisten. Bei Veranstaltungen und sonstigen Anlässen werde zunehmend die Präsenz der Bereitschaft gefordert, dies ortsübergreifend und auch im Kreisverband, so Bruder. Erna Egy, Claudia Kästner, Hubert Zorn und Elvira Schwörer bringen sich im Ortsverein in der Sozialarbeit ein und leisten wertvolle Dienste. Zur Aufbesserung der Finanzen dienen die regelmäßigen Altmaterialsammlungen, insgesamt sind es 63 Tonnen, die so in Unadingen zusammengekommen sind. Nach wie vor Priorität genießt die Aus- und Weiterbildung, hierzu zählen unter anderem zwölf Dienstabende.

Einstimmig erfolgte der Beschluss zur neuen Ortsvereinssatzung, die sich weitgehend auf organisatorische Belange konzentriert. Über Aktuelles aus dem Kreisverband informierte Eva Egge, lobende Worte hatte sie über die zahlreichen Aktivitäten des Unadinger Ortsvereins parat, über die eingangs Sonja Wenzinger berichtete. Dankesworte von Ortsvorsteher Elmar Fehrenbach sowie den örtlichen Vereinsvertreter belegen den hohen Stellenwert in der Unadinger Dorfgemeinschaft.