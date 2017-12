Bachheim Drei Weiber und ein Gockel bringen Bachheimer Lacherfolg

Laienschauspieler des Bachheimer Musikvereins inszenieren fröhliches Weihnachtstheater.

Wenn sich der Vorhang des Bachheimer Weihnachtstheaters hebt, dann erwartet die Gäste ein heiterer Abend mit schauspielerisch grandiosen Akteuren, verbunden mit großem Lacherfolg. Mit dem Dreiakter „Drei Weiber und ein Gockel“ hatte der Musikverein den Nerv der Zeit getroffen und begeisterte die Gäste in der voll besetztem Drei-Schluchten-Halle.

Bereits am Nachmittag konnten die Senioren und Kinder das Weihnachtstheater genießen. Schon der Titel „Drei Weiber und ein Gockel“ ließen erahnen, dass es im ländlichen Schwank viel zu erleben gibt. Da ist Oma Frieda – in der Hauptrolle glänzte Miriam Greuter – die auf ihrem Hof keine Männer sehen möchte. Ihre beiden Nichten Lena und Irma, hier konnten Monja Binder und Tamina Siebler ihr Talent unter Beweis stellen, halten sich zu nächst mit „Stallgeruch“ die Verehrer vom Leib fern. Allerdings ändert sich dies schnell, als der Debütant Robert Laufer als Tom und Aron Scherzinger als Ingo vor einem heftigen Gewitter gerade Schutz bei Oma Frieda suchten. So werden die beiden Jungs von den Mädchen einfach in Frauenkleider gesteckt. Da gibt es aber auch noch den Viehhändler Kuno, hier setzte sich Bruno Meßmer perfekt in Szene, der nicht nur das Vieh an den Mann bringen möchte, sondern auch seine Tochter (wunderbar von Eva Thoma dargestellt). Auch diese beiden gehören zur Schicksalsgemeinschaft dieser Nacht, wie die männersuchende robuste Nachbarin Gunda, hier sorgte Sandra Reichhart für so manche heitere Verführungskünste. Zu guter letzt ist da auch noch der „Lachknaller“ Florian Burger als Knecht Toni, der im Hühnerstall den Hahn spielt und selbst die Eier ausbrütet.

Dass Oma Frieda von diesem Männerbesuch alles andere als erfreut ist und eine Übernachtungsordnung streng nach Geschlechter getrennt aufgestellt hat, versteht sich von selbst. Doch die verliebten Paare haben ihre eigene Idee und so werden die Männer einfach in Frauenkleidung gesteckt, wobei der Schnaps bei der mit Mistgabel bewaffneten Oma seine Wirkung nicht verfehlt. Schließlich heißt es Happy End für alle Paare und selbst Oma Frieda findet ihren Verstand wieder. Die Gesamtregie lag in den Händen von Lucia Dienstberger, für die Maske sorgte Mariam Reichhart und erstmals im Souffleusenkasten saß Caroline Gärtner.

Für das Publikum war es ein höchst amüsanter Abend mit tollen schauspielerischen Leistungen, die mit tosendem Applaus belohnt wurden.