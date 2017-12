Dittishausen Doubletown Bigband gastiert in Dittishausen

Doubletown Bigband gastiert in Dittishausen

Das Jahresabschlusskonzert der Doubletown Bigband aus Villingen-Schwenningen ist am Freitag, 29. Dezember, in Dittishausen im "Haus des Gastes"

"Eine gute Portion Swing, gewürzt mit Latin, Blues und modernen Bigband Arrangement sind die Zutaten zum jazzigen Menü der Doubletown Bigband Villingen-Schwenningen, welches mit zwei imposanten starken Stimmen serviert wird. Seit 15 Jahren macht die Doubletown Bigband (Dtbb) von sich Reden und mischt das Genre der Jazz-Bigband-Literatur nicht nur in der Region auf.

Rund 20 begnadete Musiker aus Villingen-Schwenningen und der Region – darunter auch Musiker aus Unadingen und Dittishausen – sorgen für das beachtliche Niveau der Bigband und ausverkaufte Häuser bei ihren Konzerten. Obwohl hier reine Amateure auf der Bühne stehen, servieren sie den Sound im Stil der Count Basie Big Band, gewürzt mit modernen Arrangements sowie Blues- und Latin-Titeln.

Schon alleine das umfangreiche Repertoire zeichnet die Band aus, die zudem mit der Improvisationskunst ihrer Solisten aufwarten kann. Hierzu zählen der Dittishauser Änder Glod auf seinem Altsaxophon, oder der Unadinger Daniel Heer am Schlagzeug, sowie der Chefapotheker Matthias Fellhauer vom Schwarzwald Baar Klinikum. Mit dem Villinger Jazztrompeter Bernd Hufnagel als Bandleader ging es steil bergauf, als im Mai 2008 der Unadinger Jürgen Engesser die musikalische Leitung der Band übernahm, war dies ein weiterer Glücksgriff. Der plötzliche Tod des Vollblutmusikers sorgte für einen kurzen musikalischen Stop, doch im Sinne von Jürgen Engesser geht es weiter. Matthias Jakob hat die Leitung der Band übernommen, und wird nun mit seinen Musikern zum Jahresabschlusskonzert nach Dittishausen kommen. Im Gepäck hat er Musik auf hohem Niveau mit der Musikbrücke zu Jazzgrößen wie Miles Davis, John Coltrane oder Nat King Cole bis zu den "Großen" im Big-Band Genre von Duke Ellington bis Benny Goodmann.

Der Eintritt, so freut sich Jessica Scherzinger vom Verkehrsverein, ist frei. Spenden sind willkommen. Das Konzert findet am Freitag, 29. Dezember, um 19.30 Uhr im '"Haus des Gastes" in Dittishausen statt.