Dittishausen Dittishauser Wettklöpfen weicht dem Gaudiklöpfen

Gaudi mit Geißel und Karbatsche. Geißenzunft Dittishausen zeichnet verdiente Gründungsmitglieder aus.

50. Geburtstag feierte die Geißenzunft Dittishausen, verbunden mit dem großen Jubiläumsumzug, dem Gaudiklöpfen und den Ehrungen beim Zunftmeisterempfang.

Es sind die Gründungsmitglieder wie Christel Speth und Bettina Herberger-Doll, welche der Geißenzunft bis heute Leben einhauchen. Gründungsmitglied, Kassiererin, Zunftmeister, Narrenmutter – so könnte man die Liste noch weiterführen, was Christel Speth in ihrer 50-jährigen Laufbahn bei der Geißenzunft geleistet hat. Die Auszeichnung des Tabor-Ehrennarren hat Christel Speth schon vor längerem erhalten. Nun wurde sie mit einem selbstgemachten hölzernen Narrenspiegel ausgezeichnet, auch im Hinblick auf ihr Engagement um den Dittishauser Narrenspiegel. Bei Bettina Herberger-Doll laufen als zweite Vorsitzende viele Fäden der Dittishauser Fasnet zusammen. Als wichtiges Geißenmitglied gehört sie auch zum langjährigen Ansager-Team mit Zunftmeister Ludwig Speth beim Fuhrmannstag. Das Fastnachtsoriginal Bettina Herberger-Doll wurde zum Ehrennarr in Anerkennung ihrer langjährigen Verdienste um die Fastnachtskultur ernannt.

Eine Auszeichnung für 25 Jahre erhielten Jasmin Schmerbach und Sarah Serbeteiyan, für 20 Jahre wurde der Fuhrmann Christoph Laufer ausgezeichnet. Er gehört zur Fuhrmanns-Dynastie, welche das Wettklöpfen viele Jahre erfolgreich betrieben hat. Zwar wird in Dittishausen immer noch geklöpft, seit vergangenem Jahr steht nicht mehr das Wettklöpfen mit Geißel und Karbatsche auf dem Programm, sondern das Gaudiklöpfen. Wie sich zeigt der richtige Schritt, denn es stellten doch einige Klöpfer ihr Können vor großem Publikum unter Beweis, wie sich Zunftmeister Ludwig Speth freut.