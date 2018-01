Dittishausen Dittishauser Soloauftritte und Improvisationen begeistern

Doubletown Bigband Villingen-Schwenningen reißt Publikum bei Abschlusskonzert in Dittishausen mit.

Es war eine Hommage an die Musik, aber auch an den verstorbenen Bandleader Jürgen Engesser, was die 19 Musiker der Doubletown Bigband Villingen-Schwenningen bei ihrem Jahresabschlusskonzert in Dittishausen boten. Nach der ersten Schockstarre nach dem plötzlichen Unfalltod von Jürgen Engesser aus Unadingen übernahm Matthias Jakob die Regie der Vollblutmusiker, die mit einem grandiosen kostenlosen Konzert aufwarteten. „Wir sind überglücklich, bereits zum siebten Mal diese Band bei uns zu haben, die einen Hörgenuss zum Jahresabschluss bietet“, erklärte die Geschäftsführerin von Interhome und dem Verkehrsverein, Jessica Scherzinger. Der einzige kleine Wermutstropfen waren die rund 20 unbesetzten Stühle im Haus des Gastes, doch dies war beim Szenenapplaus nicht zu spüren. Natürlich war dieser noch etwas intensiver, als die Lokalmatadore Änder Glod mit seinem Alt-Saxophon und Rhythmusmann Daniel Heer sich in Szene setzten. Vor allem die zahlreichen Solis und Interpretationen der einzelnen Register zeigte die grandiose Stärke der Band.

Norina Baumgärtner mit ihrer Trompete und am Saxophon Diana Hauer standen ihren männlichen Kollegen keineswegs nach. Stimmgewaltig verzauberte die Sängerin Jacqueline Wolf die Gäste mit ihrer Soulstimme.

„Rock these town“ hatte die Doubletown Bigband den Abend überschrieben und abgerockt wurde hier wirklich mit Jazz, Swing, Bigband-Literatur, Blues bis Latin und dies auf beachtlich hohem Niveau. Mit dem dynamischen mitreißenden Titel "Let's go Sven“, mit dem eigens komponierten Werk (angefangen von Jürgen Engesser und beendet von Matthias Jakob), sowie mit dem Winterlied "Jingle Bells" setzten die Musiker und die charismatische Sängerin Jaqueline Wolf nochmals imposante Glanzpunkte. Das Publikum bewertete den fantastischen Auftritt mit stehendem Applaus.