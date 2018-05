Dittishausen Dittishauser Schützen nun mit Jugendtrainerteam

Dittishauser Verein forciert Jugendarbeit. Helena Nägele ein Schützentalent.

Vor 93 Jahren wurde der Sportschützenverein Dittishausen aus der Taufe gehoben. In diesen fast 100 Jahren hat der Verein – mit derzeit 110 Mitgliedern – schon manches Talent hervorgebracht. "Momentan ist Helena Nägele ein solches Talent", sagt Oberschützenmeister Michael Reiner. Dies zeigte sie nicht nur beim Jugendpokalschießen, sondern auch bei der Kreismeisterschaft mit einem vierten Rang, was die Qualifikation zur Landesmeisterschaft bedeutet, die Ende Juni in Buchholz stattfinden wird.

Stolz ist der Verein aber auch auf das Jugendtrainerteam mit Annika Hurtig, Nicole Kaczor und Stefanie Willmann, welches jeden Freitag zum Jugendtraining von 18 Uhr bis 19 Uhr ins Schützenhaus einlädt. Wer Lust hat, kann gerne auch zum Schnuppern kommen. Die Ausrüstung, Kleidung und Sportgerät, werden vom Verein gestellt. "Das Sportschießen ist eine anspruchsvolle Sportart, die ein hohes Maß an Konzentration und Körperbeherrschung und eine gute Grundkondition verlangt, aber auch Verantwortung fordert", unterstreicht Michael Reiner.

Nach dem Umbau der Schießhalle für Luftdruck-Sportgeräte im Jahr 2016 hat der Verein die Voraussetzung geschaffen ein Jugendtrainerteam zu bilden. Dem Trio Stefanie Willmann, Nicole Kaczor und Annika Hurtig wurde eine moderne Technik in ansprechenden Räumen zur Verfügung gestellt. Hierzu zählen sechs neue elektronische Schießanlagen, die dem neusten Stand der Technik entsprechen. Ebenso mobile Schießtische mit integrierten Auflagestützen.

Systematisch wurde das Team auf seine neuen Aufgaben vorbereitet. In einem dreitägigen Waffensachkundelehrgang wurden die Grundlagen im Umgang mit Schießsportgeräten vermittelt und in einer Prüfung abgefragt. Im Anschluss fuhren die jungen Damen nach Steinbach, um dort ihre Jugendbasislizenz beim Südbadischen Sportschützenverband zu erwerben. Alle Jugendlichen nehmen an den vereinsinternen Wettbewerben teil, sie sind aber auch bei anderen Veranstaltungen im Verein fest integriert. "Alle zwei Jahre steht ein Ausflug auf dem Programm", wie Jugendleiter Klaus Willmann berichtet.

Derzeit nehmen mehrere Jugendliche regelmäßig am Training teil. Beim Jugendpokal konnte die Jugend ihr Können unter Beweis stellen. Siegerin wurde Helena Nägele, gefolgt von Leon Larberg, Nico Suhm, Lisa Thäter, Max Friedel und Sebastian Thäter.