Dittishausen Dittishausen soll Luftkurort bleiben

Ortschaftsrat spricht sich für neue Messungen aus, um Zertifikat zu behalten.

Seit 1970 wirbt Dittishausen als anerkannter Luftkurort. Dieses Prädikat soll auch weiterhin bestehen bleiben, ist man sich im Ortschaftsrat einig. Dies zieht allerdings eine erneute Messung und Überprüfung durch den Deutschen Wetterdienst mit Kosten von rund 7000 Euro nach sich.

Gute Luft ist gerade für Urlauber aus Großstädten ein wichtiges Thema geworden, ebenso die Förderung von Gesundheit, Entspannung und Regeneration, weshalb man sich im Ortschaftsrat mehrheitlich für die Überprüfung entschloss. Alle fünf Jahre wird die Beurteilung überprüft, alle zehn Jahre bedarf es sogar einer einjährigen Messreihe. Überprüft werden das Bio-Klima und die Luft-Qualität. Zum Bio-Klima zählen Klimafaktoren wie Temperatur, Feuchte, Wind, Strahlung zur Luftqualität Beimengen der bodennahen Atmosphäre wie Stickstoffdioxid, Staub (Grob- und Feinstaub), Pollen, Ruß – all das hat Einfluss auf die Gesundheit. Drei Messstellen gibt es in Dittishausen, an der Taborstraße, beim Freibad und in den Rüttenen.

"Das Prädikat ist auch ein wichtiger Werbeträger in Sachen Tourismus", verdeutlichte Ortsvorsteher Helmut Wölfle. Zwar muss ein Luftkurort keine medizinischen Richtlinien erfüllen, aber eine außerordentliche positive Wirkung auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen. Hier punktet Dittishausen durch seine reizvolle Lage mit entsprechendem Waldanteil, vielen Sonnenstunden und auch touristischen Angeboten, wie Hallenbad, beheiztes Freibad, Sauna, medizinischen Bädern, Skilift, viele Sportmöglichkeiten und auch einer noch intakten Infrastruktur.

Auch kulturell kann Dittishausen einiges vorweisen. Durch die Kulturinitiative (KuDitt) setzt man neue Akzente und mischt in der regionalen Kulturszene ordentlich mit. Die Gruppe mit Änder Glod, Anna Buchmeier, Janine Fritsche, Rike Heim, Christin Klaubert, Lisa Merz, Ulrike Sauer, Katrin Schleicher, Laurin Wehrle, Ann-Katrin Wölfle, Cornelia Wölfle und Sarah Zumstein ist derzeit dabei, ein neues Programm zusammenzustellen.