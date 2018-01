Dittishausen Dittishausen pflegt Gesangstradition

Pfarrgemeindeteam lädt zum gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern ein. Bläserjugend mit dabei.

Weihnachtslieder singen hat eine alte Tradition, welche in Dittishausen gepflegt und auch für die Nachwelt erhalten bleibt. Das Gemeindeteam der Seelsorgeeinheit hatte zu diesem gemeinsamen Singen in der Kirche begleitet von Geschichten und weihnachtlichen Texten eingeladen. Gefolgt waren der Einladung zahlreiche Sänger und Musiker. So bereicherte die Blässerjugend des Musikvereins das Weihnachtsliedersingen in der gut gefüllten Kirche. Gekommen waren der Kirchenchor Löffingen unter der Regie von Thomas Haag und auch der Rohr Chor aus Rötenbach mit den sieben Sängerinnen unter der Führung von Birgit Straetker trug zum guten Gelingen bei.

Das Flötenduo Reichmann sorgte mit ihren Blockflöten-Tönen für die ursprüngliche Atmosphäre des gemeinsamen Weihnachtsliedersingens.

Inge Riedlinger hatte nicht nur weihnachtliche Texte und Gedichte mitgebracht, sondern war auch für die Organisation verantwortlich. Sehr gut angenommen von den über 70 Besuchern wurde das gemeinsame Singen, welches von Margot Wierich an der Orgel begleitet wurde.

Nach dem gemeinsamen Singen lud das Seelsorgeteam aus Dittishausen die Gäste und Besucher zu Punsch, Glühwein und Zopf ein.

Das Christbaumsingen hatte zu Großmutters Zeiten eine wichtige Funktion. Von Weihnachten bis zu Dreikönig besuchte man die Nachbarn, um gemeinsam vor dem Weihnachtsbaum zu singen und zu musizieren. Dabei wurde vor allem auch der Kontakt gepflegt, denn nach dem Singen gab es Weihnachtsbrötle, Christstollen und Getränke. In den 1960-er und 1970-er Jahren waren die kleinen Schokoteilchen am Weihnachtsbaum der große Renner und sorgten bei den Kindern für strahlende Augen.

Bei vielen Bürgern wird der Weihnachtsbaum zumindest nach Dreikönig entsorgt, nur wenige lassen den Baum bis Maria Lichtmeß (2. Februar ) stehen.