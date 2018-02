Dittishausen Dittishauer Zunftabend ein Riesenerfolg

Dittishauer Vereine präsentieren Vergnügen pur bei ihrer gemeinsamen Saalfasnet.

Premiere gelungen – Gäste und Gastgeber rundum zufrieden, so könnte man den ersten Zunftabend in Dittishausen beschreiben. Das Haus des Gastes platzte schon weit vor Veranstaltungsbeginn aus allen Nähten und das Musikduo Alpenshane heizte dem närrischen Publikum schon ordentlich ein. Die Klasse des Musikvereins, Dirigent Wolfgang Wehrle setzte hier auf Stimmungsmusik ebenso wie auf fetzig-moderne Töne, ist hinreichend bekannt. Weniger bekannt war bisher das eine oder andere Schauspiel- und Tanztalent. Die sechs Up-Girls mussten ihren Tanz „Introticion“ von Demi Lovato gleich zwei Mal vorführen, bevor sie vor den Bühne durften. Ihre große Freude hätte die Queen bei der Dittishauser Wachablösung gehabt. Waschecht mit Pelzmütze und Kilt sorgten die beiden Guards für die Lacher, die durch den typischen Tourist noch verstärkt wurden. An den Strohschuhen konnte man erkennen, dass dahinter die Taborhexen stecken.

Man mag es kaum glauben, doch in Dittishausen müssen „die Wochentage“ zum Psychater. Eine wunderbare Persiflage von Petra Vetter, die selbst als Mittwoch die Ortschaftstermine anprangerte (Mittwoch wenn Bayern spielt), der Sonntag beklagte den dicken Kopf nach den Eskapaden des Samstags, der Donnerstag kämpft am Aldi-Wühltisch, der Dienstag ärgert sich über das schlechte TV-Progamm, am Freitag muss jede Arbeit fertig sein, doch am schlimmsten trifft es den Montag. „Ich bin selbstmordgefährdet“ weinte bitterlich Änder Glod. Mit dem Restaurant „Kosta Salmonella“ begeisterten Florian Heberger mit dem „talentierten Kochteam“ und sorgten für Lachtränen.

Lachsalven gab es auch bei der Hausband „Schwarzer Adler“ , welche die „menschlichen Winde“ in ihrer Unterschiedlichkeit vertonten. Wenn die Geburtenrate in Dittishausen sinkt, dürfte dies sicherlich mit der schwierigen Geburt der 20er in Verbindung gebracht werden. Durchs Programm führte grandios Florian Herberger. Zum Publikumspiel holten Ludwig Speth und Petra Vetter Änder Glod, Helmut Wölfe, Prika Eckmann und Jürgen Seepe auf die Bühne.