Löffingen Die Kulturinitiative Dittishausen wirbt für regionale Produkte

Die Kulturinitiative Dittishausen (KuDitt) lud zum Schwarzwälder Essen ein und warb mit regionalen Produkten für die Erzeugnisse der Region.

Löffingen (pb) Weg vom exotischen Superfood hin zu regionalen Schwarzwälder Produkten, so hieß es am Samstagabend bei der Kulturinitiative Dittishausen (KuDitt). So servierten die Damen und Herren, unterstützt von der Trainingsgruppe von Petra Vetter Schwarzwälder Vesperteller.

Den ländlichen Raum stärken

„Ganz bewusst haben wir uns für die regionalen Speisen entschieden, um den ländlichen Raum zu stärken", so informierte der Sprecher der Gruppe Änder Glod. Auch die soziale Preispolitik wurde hervorgehoben. „Dies ist für uns schon ein schwieriger Spagat."

Kultur in der Region fördern

KuDitt hat sich zur Aufgabe gemacht, die Kultur in Dittishausen und in der Region zu stärken und zu bereichern. Warum also soll man nicht einen Kulturabend mit einem typischen Schwarzwälder Vesperteller beginnen? Das Bauernbrot kam vom Pulzhof in Bräunlingen, dazu gab es Schwarzwälder Schinken, Landjäger und Pfefferbeisser von den regionalen Metzgereien. Auch die Vegetarier kamen auf ihre Kosten mit Käse und Kräuterfrischkäse.

Schnaps aus Schwarzwald-Brennerei

Das i-Tüpfelchen auf den Tellern war sicherlich der Schnaps aus der Brennerei in Unterbränd. Je nach Wunsch ein Glas „Barth Hüsli Edelbrandt“, Birne oder Kirsch. Auch hier setzte KuDitt ein klares Zeichen, denn Ansgar Barth erhält mit seiner Brennerei die Streuobstwiesen als wichtige Nahrungsquellen der Insekten.

Am 2. Juni ist eine Karibische Nacht

Über den Tellerrand hinaus schaut KuDitt bei ihrem nächsten Termin am 2. Juni. Dort lädt die Gruppe zur Karibischen Nacht in den Kurpark ein. Karibisches Flair und Schwarzwälder Himmel wird geboten durch das Outfit mit Haiwaiihemd, Sonnenbrille, Strohhut und Blumengirlanden. Serviert werden nicht nur heiße Rhythmen, sondern auch Cocktails wie Pina Colada, Cuba Libre oder Mojito.

Public Viewing bei Fußball-WM

Am 24. Juni gibt man sich sportlich und lädt zusammen mit dem Sportverein und Verkehrsverein zum Publik Viewing der Fußball-WM ein. Im „Haus des Gastes“ wird über die große Leinwand das Spiel Deutschland gegen Schweden übertragen. Dort erwartet man Fans mit Deutschland-Fahnen und Deutschland-Outfit. Wenn sich darunter schwedische Fußballfans befinden, ist das auch kein Problem, Fußball verbindet.

KuDitt hofft auf große Resonanz

Vor allem hofft KuDitt auf eine große Resonanz ihrer Veranstaltungen, „denn nur so können wir uns finanzieren und weitere kulturelle Veranstaltungen bieten“, betont Änder Glod.