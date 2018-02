Reiselfingen Der Retter des Reiselfinger Ausbildungsflugzeugs

Tüftler Rudolf Baderschneider verwandelt beschädigte Maschine wieder in ein flugfähiges Gerät.

„Kleines Missgeschick, große Wirkung“, so könnte man den großen Schaden an der gelben K8, dem Ausbildungsflugzeug der Segelfluggruppe Reiselfingen, wohl beschreiben. Schnell fündig wurde man mit der gebrauchten weißen K8, die auch bei den „alten Hasen“ großen Eindruck machte, da man mit ihr oben ohne, sprich ohne Dach, fliegen kann.

Eigentlich wäre die alte Maschine nicht mehr zu gebrauchen gewesen, da der Flügel beschädigt war. Für „Obelix“ Rudolf Baderschneider, den ehemaligen Zahnarzt, allerdings eine Herzensangelegenheit: „Ich will, ich kann es, ich darf es und ich repariere die Maschine“ eröffnete er der staunenden Vorstandschaft der Segelflieger. Der erfolgreiche Pilot hatte von einer Villinger Firma erfahren, die wohl das nötige Material (Gerippe) habe. Ein kurzer Anruf und schon stand Rudolf Baderschneider in Villingen vor der Tür. „Das Gerippe kostet nichts“, wurde ihm erklärt. Von dieser guten Nachricht beflügelt, packte er das Material ein und flitzte Richtung Reiselfingen, allerdings etwas zu schnell für die Radarfalle. „Der Strafzettel war an diesem Tag das Teuerste“, schmunzelt Baderschneider. Mit dem Okay und der späteren Abnahme durch einen luftfahrttechnischen Betrieb ging es an die Arbeit. Handwerkliches Geschick war hier erforderlich, dazu das Feingefühl und vor allem sehr viel Herzblut. Doch nach 90 Arbeitsstunden und etwa 400 Euro Materialeinsatz war die K8 wieder einsatzbereit. Unterstützt wurde Rudolf Baderschneider von Michael Hehle, Bernd Schulz und seinem Sohn Uwe. So konnte der Reiselfinger Segelflug-Held als erster Pilot nach der Reparatur mit der gelben K8 in die Lüfte entschweben.

„Wir sind alle stolz auf diese tolle Leistung. Wir hatten die Maschine schon abgeschrieben und sie als Totalschaden eingeschätzt“, sagte Vorsitzender Markus Halbig.