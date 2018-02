Löffingen Der Löffinger Hexenkessel brodelt

Hexenball hat auch im 56. Jahr nichts von seiner Attraktivitätverloren.

Im Baarstädtchen Löffingen ticken die Fasnetuhren anders, was man sicherlich auch am Hexenball erkennen kann. Es ist eine Kultveranstaltung für alle Generationen, welche Besucher aus dem ganzen süddeutschen Raum und dem benachbarten Ausland in ihren Bann zieht. Die wunderbarsten und kreativsten Kostüme sind hier in der Festhalle zu sehen. Schlag auf Schlag spielen die „Piccolos“ und die „Löffinger Musikanten“ für die närrische Gästeschar auf und von der Empore in den Saal führt die berühmte Hexenrutsche, die immer stark frequentiert ist.

Hexen schweben in der Festhalle, über den Getränke- und Essensständen und schon der Eintritt ist immer ein Hexenutensil. Das Fastnachtsbrauchtum hat in Löffingen – so auch am Hexenball – Gewicht und wird gelebt. Dass bei aller Heiterkeit die Sicherheit nicht zu kurz kommen darf, dafür sorgen nicht nur die Hexen selbst, sondern auch zahlreiche Ordner, das Rote Kreuz und auch die Polizei ist vor Ort. Eine strenge Alterskontrolle gehört hier dazu. Das eine oder andere Taxiunternehmen hat sich zur Aufgabe gemacht, die Narren früh morgens wieder nach Hause zu fahren. Die Feuerwehr öffnet um Mitternacht die Türen und lädt zum Katerfrühstück ins Gerätehaus ein.