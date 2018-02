Reiselfingen Das Jahr der Prüfungen bei den Reiselfinger Segelfliegern

Reiselfinger Verein freut sich über vier neue Piloten. Die Jugendarbeit trägt Früchte.

„Es war das Jahr der Prüfungen“, kommentierte der Ausbildungsleiter der Segelfluggruppe, Rudolf Baderschneider und belegte dies auch mit entsprechenden Zahlen bei der Hauptversammlung. Helen Halbig, Nicolas Schindler und Marcel Riedlinger haben ihre Luftfahrscheine im Segelflug erfolgreich abgeschlossen und sind nun Piloten. Auch Albert Stumpf hat den Luftfahrschein im Bereich Ultraleicht in seiner Tasche. Bereits die Theorieprüfung haben Lorenz Schmider und Walter Brühlmann absolviert und Andreas Mühlbauer den ersten Alleinflug. „Derzeit haben wir nur noch zwei Flugschüler und dies bei sechs Fluglehrern“, so Rudolf Baderschneider. Markus Halbig habe 60 Flugstunden, er selbst 55 Flugstunden von den insgesamt 483 Flügen mit den zwölf Schülern absolviert. Neun Schüler seien unter 25 Jahre jung. Insgesamt seien mit den Schülern 483 Flüge mit 114 Flugstunden von den sechs Fluglehrern ehrenamtlich geleistet worden.

Die Jugendgruppe unter Jugendleiter Lorenz Schmider lädt traditionell zum Sunrise-Sunset-Fliegen mit dem Ziellandewettbewerb ein. Erstmals gab es mit Reiner Peghini und Adrion Rieple gleich zwei Sieger. Das bedeutsame Jahr 2017 beinhaltete auch das Fluglager des LSV Aichach, die Renovierung des Jugendraums, man ging gemeinsam zum Fallschirmspringen, Volleyballturnier, Ballonjugendlager und mit Felix Böhler gab es sogar ein Neumitglied in der der Jugendgruppe.

Die nächsten Termine für die Segelfluggruppe Reiselfingen sind das Anfliegen am 24. März, 23. Juni Sunrise-Sunset, am 9. September ist Flugplatzfest, am 3. Oktober Ziellandewettbewerb und im November ist das Abfliegen. Dazwischen liegen die Fluglager und auch die Beteiligung der Segelflieger bei der 800-Jahr-Feier in Reiselfingen. Nicht nur das Flugplatzfest soll nach diesem Motto gestaltet sein, man bringe sich auch beim Mittelalterfest mit ein und könnte, so die Idee von Ortsvorsteher Martin Lauble, die Kiesgrube mit ins Geschehen am Flugplatz mit einbeziehen.