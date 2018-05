Dittishausen Das Freibad Dittishausen eröffnet an Fronleichnam die Saison

Die Badefreunde in Dittishausen und der Umgebung können sich freuen: An Fronleichnam startet ein weiteres Kleinod in die Saison.

Das Freibad Dittishausen ist sicherlich der Geheimtipp der Region. Idyllisch mit viel Platz liegt es in unmittelbarer Nähe des großen Löffinger-Waldbades. An Fronleichnam (Donnerstag 31. Mai) wird die diesjährige Freibadsaison eingeläutet.

Das Bad in Dittishausen war 1964 das erste beheizte Freibad in Baden-Württemberg und sorgte damals für großes Aufsehen. Dank des Fördervereins konnte das idyllisch gelegene Bad erhalten bleiben und besticht heute nicht weniger, allerdings mit den Eigenschaften einer familiären Atmosphäre, die allerdings nicht Attraktionen und modernes Equipment und Outfit beinhalten. Hierzu zählen für die Kinder ein Spielplatz, eine schöne Liegewiese, ein Fußballplatz und ein kostenloser Liegestuhl-Verleih. Jedes Jahr erhält das Bad eine Frischekur – so auch dieses Jahr – so dass die Einrichtung zur Eröffnung nun im neuen Glanz erstrahlt. Die Ehrenamtlichen um Vorsitzenden Dominik Kuhn, haben hier wieder Tolles geleistet. Während im vergangenen Jahr die Sprungbretter, Schaukel und Badeaufsichtshütte erneuert wurden, war das Augenmerk für diese Saison der Erweiterung der Terrasse gewidmet, dem Kiosk und wie jedes Jahr der Außenanlage und dem Becken selbst, das neu gestrichen wurde.

Erstmalige Zusammenarbeit mit der Tauchschule

Die Cafeteria wird auch in dieser Saison von der Köchin Isabella Müller-Olveira geleitet, welche die Gäste mit so manchen kulinarischen Genüssen verwöhnt. Für die Technik sind Andreas Berkefeld und Andreas Gänsler verantwortlich, für die Außenanlage Joachim Bächle, und für die Organisation der Badeaufsicht Annette Hilpert. Erstmals wird man, so ließ das Vorstandsteam verlauten, mit dem Tauchlehrer und der Tauchschule Joachim Schmidt zusammenarbeiten.

Geplant sind auch wieder das Freibadfest "Der Huet muss mit" , "Sommerbreak" und andere Veranstaltungen. Das junge Vorstandsteam versucht mit peppigen kreativen Ideen, die Freizeinrichtung in Dittishauser Freibad zu mehr als einem reinen Freibad zu machen. Ein weiteres Angebot ist das Nachtschwimmen, welches bei guter Witterung immer freitags bis 21 Uhr stattfindet.

Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 14 Uhr bis 19 Uhr, am Wochenende kann bereits ab 10 Uhr das Freibad benutz werden.