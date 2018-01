Reiselfingen Clemens Knöbel schafft eine Reiselfinger Kirchen-Stele

Reiselfinger Original kreiert zum Stelenprojekt besonderes Schmuckstück.

Ehrenamt gehört für Clemens Knöbel einfach dazu. Dies zeigt er immer wieder, so als „Bauhof von Reiselfingen“, als Tüftler und Schaffer, als Bänklerenovierer, als Ex-Feuerwehrkommandant oder in seiner 32-jährigen Funktion als Pfarrgemeinderat. In letzter Funktion ist er auch rund um die Kirche verantwortlich, angefangen vom Bäume schneiden bis zum Rasenmähen. Seine Spontanität brachte schon manchen zum Staunen, so auch mit seiner „Kirchen-Stele“: Vor Jahren hatte er auf dem Flohmarkt in Löffingen eine Mariensteintafel in einem roten Sandstein entdeckt. „Wenn sie mir versprechen, dass sie dieses Steinbild legal beschafft haben und nicht am Freiburger Münster abmontiert, kommen wir ins Geschäft“, atte der das Reiselfinger Original damals zum Verkäufer gesagt. Nach dem Feilschen erwarb Clemens Knöbel dieses Steinbild. Zum Jubiläum der Gemeinde und dem Ziel 800 Stelen zu schaffen, erinnerte er sich an sein Steinbild auf dem Speicher. Kurzerhand wurde dieses gereinigt und in einem Blechgestell, welches er selbst geschweißt hat, befestigt. „Es soll ja geschützt werden“, so Clemens Knöbel. Damit man diese Kirchen-Stele auch betrachten kann, stellte der 67-Jährige auch noch eine Bank davor auf. Die alte Bank aus dem Gemeindefundus belegte er mit neuen Brettern, um hieraus eine anständige Sitzgelegenheit zu schaffen.

„Hier sitzen jetzt oft ältere Bürger, um das Steinbild anzuschauen“, freut sich Clemens Knöbel.