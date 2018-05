Löffingen Chancen für neue Ärztin in Löffingen stehen gut

MedzinischeVersorgungs Zentren: Reiner Zimmermann forderte eine dezentrale und kleinfragmentierte ärztliche Versorgung. Diese dürften nicht auf Grund zentraler Institutionen wie die Medzinischen Versorgungs Zentren geschwächt werden. Anscheinend, da waren sich die Politiker und Mediziner und Apotheker einig, setzen die Verantwortlichen eher auf zentrale Versorgungen, was im Hochschwarzwald, so Norbert Brugger, bei dieser Topographie nicht tragbar sei. "Es kann nicht sein, dass die Ärzte sich in Freiburg oder Neustadt ansiedeln und Löffingen bleibt auf der Strecke", sagte Brugger. Apotheker Frank Siefert, der sich engagiert für die Ansiedlung neuer Mediziner einsetzt, hob das Beispiel der Praxis Grohmann hervor. "Er bietet gleich in mehreren Orten (Löffingen, Lenzkirch, Ewattingen, Hüfingen) die ärztliche Grundversorgung".