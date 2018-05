Löffingen Cedrik Knöpfle aus Löffingen bei der Berufseuropameisterschaft der Fliesenleger

Nachwuchstalent vertritt bei den Euroskills in Budapest die deutschen Fliesenleger.

Fliesenlegergeselle Cedrik Knöpfle aus Löffingen tritt als Mitglied des Nationalteams des Deutschen Baugewerbes bei der Berufseuropameisterschaft Euroskills 2018 an. Das 21-jährige Nachwuchstalent setzte sich beim dreitägigen Ausscheidungswettbewerb des Fachverbandes Fliesen und Naturstein in Seebruck gegen drei Mitbewerber durch. Knöpfle war bereits 2016 mit 97 von 100 Punkten Deutscher Meister der Fliesen-, Platten- und Mosaikleger geworden. Im vergangenen Jahr hatte er als Ersatzteilnehmer für die Worldskills in Abu Dhabi an den Vorbereitungen teilgenommen. „Jetzt geht es los oder viel mehr weiter mit einer intensiven EM-Vorbereitung“, so Cedrik Knöpfle nach der Siegerehrung in Seebruck. Die Freude über den Sieg beim Ausscheidungswettbewerb war deutlich sichtbar. „Klar will ich den deutschen Titel verteidigen. Es ist eine große Herausforderung mit den komplizierten Aufgaben und dem hohen Wettbewerbsdruck, dem ich mich einfach stellen will.“ Cedrik Knöpfle besucht derzeit die Meisterschule und will danach wieder im elterlichen Betrieb Adrion-Knöpfle GmbH in Löffingen arbeiten. Sein Vater Achim Knöpfle, Chef und ehemaliger Ausbilder, hatte es sich nicht nehmen lassen, den Wettbewerb in Seebruck zu verfolgen. „Ich habe jetzt in den nächsten Monaten mit dem Betrieb das Nachsehen, da Cedrik sich intensiv vorbereiten will und soll, aber es ist eine große Chance für ihn und auch für unseren Betrieb.“ Beim Ausscheidungswettbewerb musste in 22 Arbeitsstunden ein Werkstück erstellt werden, das viele anspruchsvolle Schnitte abverlangte. Abzubilden war die extrem geschwungene Skills-Fahne, die ungarische Flagge und die Jahreszahl 2018. Bewertet wurden die Werkstücke nach den Kriterien der EuroSkills. Die Aufgabe hatte sich Bundestrainer Roland Filkorn, Ausbildungsmeister im Ausbildungszentrum Bau in Geislingen, ausgedacht. Die Erfolgsbilanz der deutschen Fliesen-Nationalmannschaft bei den Euroskills-Wettbewerben ist beeindruckend: Viermal Gold (2016, 2012, 2010 und 2008) sowie Silber im Jahr 2014. Die sechste Berufseuropameisterschaft EuroSkills 2018 findet vom 26. bis 28. September in Budapest/Ungarn statt. Rund 500 Teilnehmer aus fast 30 europäischen Ländern und Regionen werden in 37 verschiedenen Berufswettbewerben ihr Können zeigen. Das Team von WorldSkills Germany und dem Zentralverband des Deutschen Handwerks geht mit 23 jungen Fachkräften in 17 Einzel- und drei Teamwettbewerben an den Start. Dazu gehören auch die Mitglieder des Nationalteams des Deutschen Baugewerbes mit einem Fliesenleger, einem Maurer, einem Stuckateur und zwei Betonbauern.