Reiselfingen Bunter Abend im Zeichen des Reiselfinger Dorfjubiläums

Oldstars und Newcomer begeistern. FC Reiselfingen zeigtviel närrische Kreativität.

„800 Jahre Reiselfingen – der FCR feiert mit“, unter diesem Motto präsentierte „König Stefan“ (Vorsitzender Stefan Kringe) ein abwechslungsreiches und humorvolles Programm. Die Oldstars Tobi (Tobias Lauble) und Tobi (Tobias Guth) wurden ihrer amüsanten Ansagerrolle wieder mehr als gerecht. Als fliegende Händler hatten sie zum Jubiläum reichlich humorvolle Tipps mit dabei, aber auch ganz notwendige Dinge wie „Herdepfelsäcke“ oder selbstgebackenes Brot aus Wellendingen.

Die Aktiven sorgten mit der Reiselfinger Variante von „Bauer sucht Frau“ für die Lachknaller des Abends. Inka Bause (Mario Fuß) hatte persönlich die Heidi von der Alm (Senad Fischer), die erschlankte Cindy aus Marzahn (Lars Vogt) und die sexy Joana (Johannes Götz) mit dabei, welche nicht mit ihren Reizen geizten. Heidi machte das Rennen beim Reiselfinger Bauer (Manuel Knöbel). Zu den Hochzeitsglocken tanzten selbst die schärfsten Kühe mit. Nicht wie gewohnt in der Bütt war heuer Zensi (Angelika Engesser) anzutreffen, sondern mit ihrem Ehemann Hoss (Thomas Engesser) interpretierten sie das Gesangsduo Marianne und Michael mit „den Alten Rittersleut'“.

Zwei echte Gesangstalente, Lisa Engesser und Fabienne Riedlinger, durften auf der Reiselfinger Bühne nicht fehlen, sie begeisterten mit ihrem Livesong „Lasse Redn“ von den Ärzten. Glitzer und Glamour versprühten die jungen tanzenden B-Mädels mit ihrem Modern Dance-Mix. Auch das Damenteam stand hier den Girls in keiner Weise mit ihrem schwarz-weiß Tanz nach.

Newcomer waren die Tanzmädels, die unter Natascha Mürb tänzerische Elemente mit turnerischer Formation mixten. Premiere hatten auch die beiden Jugendgruppen, der „Bauwagä und de Kär“. Sie hatten die Ortsnarrenbrille auf, um dabei so manches Geheimnis zu lüften. So vergaßen die Musiker in „Schoski Küche“ ihren Auftritt beim Hemdglunkerumzug. Etwas vergesslich waren auch die Freunde beim Babybaum aufstellen, sie hatten zwar alle Utensilien für den Baum dabei, allerdings an einen Baum selbst hatte keiner gedacht. Für viele Fragezeichen sorgte die Jahreshauptversammlung des Reiselfinger Bauernverbandes, die vom Vorsitzenden Josef Duttlinger einberufen wurde. Da die letzte Versammlung nicht drei, sondern ganze 18 Jahre zurücklag, gab es so manche Irritationen. Die stand auch im Hause von Klaus Steidle an, der vor lauter Gastfreundschaft glatt seinen Urlaub verpasste.

Dorfjubiläum

Das 800-jährige Jubiläum von Reiselfingen war auch beim Bunten Abend offensichtlich. In großen silbernen Lettern und Zahlen war es in der fastnächtlich geschmückten Dietfurthalle zu sehen. Das Programm war dem Jahresfeierlichkeiten geschuldet und die Akteure setzten dies auch entsprechend um. Vor allem das fantastische Ansager-Duo Tobi und Tobi geizte hier nicht an mittelalterlichem Outfit, Essgewohnheiten und Kleidung. Gezahlt wurde natürlich mit dem Reiselfinger Gori. (pb)