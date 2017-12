Bachheim Bruno Meßmer feiert 50-jähriges Bühnenjubiläum in Bachheim

68-jähriger Bachheimer Musiker steht leidenschaftlich gerne auf der Laienbühne.

Seit 1957 wird in Bachheim regelmäßig das Weihnachtstheater geboten. Ein amüsanter zweiter Weihnachtsfeiertag, an dem die Laienschauspieler mit ihren Talenten die Besucher erfreuen. Seit 1966 gibt es das Ereignis, welches früher im Gasthaus "Insel" aufgeführt wurde, jährlich. Es war auch das Jahr, als der heute 68-jährige Bruno Meßmer erstmals die Theater-Bretter betrat. Verhindert war er während der Zeit der Bundeswehr und als sein Sohn Alexander auf die Welt kam, so dass der Laienschauspieler heuer sein 50-jähriges Bühnenjubiläum feiern konnte. 1964 kam der heutige Tenorhornspieler zum Musikverein und als der Verein 1966 die Tradition des Weihnachtstheaters wieder aufleben ließ, war Bruno Meßmer mit dabei. Sein erster Auftritt war der als Knecht, sein jüngster Jubiläumsauftritt ein Viehhändler. Jedes Jahr verwandelt er sich in eine andere Figur, die er mit „Haut und Haar“ nicht nur spielt, sondern auf der Bühne auch auslebt. Nach 50 Jahren ist das starke Lampenfieber vom Anfang der Gelassenheit gewichen.

Bereits im November beginnen die Proben, die bei den Lustspielen schon für so manche Erheiterung weit vor der Aufführung sorgen. Auch wenn jeder Regisseur eine andere Art hat, ist das Miteinander ein wichtiger Erfolgsaspekt der Theatercrew, in der Bruno Meßmer altersmäßig an der Spitze steht. „Es gibt keinerlei Generationsprobleme, egal welches Alter, wir verstehen uns prächtig“, erzählt Bruno Meßmer. Vor allem ist er neben seinem schauspielerischen Talent auch für seinen Humor bekannt, der oft wie „aus der Hüfte geschossen“ sich über das Publikum ergießt.

Ans Aufhören denkt Bruno Meßmer noch lange nicht. „So lange es geht und es mir noch so Spaß macht, werde ich auf der Bühne mitspielen“, erklärt der Theater-Profi. Damit möchte Bruno Meßmer auch ein Zeichen für die Tradition des Weihnachtstheaters setzen. Aus dem Jahr 1901 gibt es eine Aufzeichnung über eine Theateraufführung in Bachheim anlässlich der Bahneröffnung.