vor 5 Stunden Rieger Unadingen Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Löffingen-Unadingen

Die Feuerwehr musste gestern Abend zu einem Brand ausrücken. Gegen 19.35 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Freiburg eine Rauchentwicklung in einem Gebäude in Unadingen mitgeteilt.