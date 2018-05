Löffingen/Bräunlingen Bräunlingen fordert Löffingen beim Cego heraus

Beim zweiten Freundschafts-Cego-Turnier treten Spieler aus der Zähringerstadt gegen Akteure aus der Baarstadt an.

Das Cego-Spiel war früher ein wichtiger Zeitvertreib, der sich heute immer größerer Beliebtheit erfreut. Seit 2013 gibt es auch ein Cego-Freundschaftsturnier zwischen dem Baarstädtchen Löffingen und der Zähringerstadt Bräunlingen. Nach vielen gemütlichen Stunden im "Fabi" (Gasthaus Blume) in Waldhausen entstand die Idee eines „Cego-Städtle-Turniers“. "Die Löffinger waren überzeugt, sie könnten die Bräunlinger schlagen", so erinnert sich der Bräunlinger Lorenz Neininger. Dies wollte man natürlich nicht so auf sich sitzen lassen und so forderte Bräunlingen die Nachbarstadt Löffingen zum Cego-Wettstreit heraus. "Den nicht ganz ernst gemeinten Wettstreit entschieden damals am Ende die Bräunlinger und die Löffinger forderten ihre Revanche", sagt Altbürgermeister Norbert Brugger. Er gehörte wie Lindenwirt Rolf Messmer und der verstorbene Klaus Effinger zu den Verfechtern auf Löffinger Seite, die Ideengeber auf Bräunlinger Seite waren Fabiwirt Horst Kritzer und der Bräunlinger Stadtrat Lorenz Neininger.

Lange wurde ein neuer Termin gesucht, doch nun steht am heutigen Freitag, 25. Mai, dem Tag der Nachbarn, das zweite Freundschafts-Cego-Turnier an. Derzeit sind die Bräunlinger wieder in der Überzahl. Von den 40 bisher angemeldeten Teilnehmer kommen 27 aus der Zähringerstadt. „Doch dafür haben wir Löffinger kräftig geübt, wir waren im Löffinger Trainingslager“, informiert schelmisch Norbert Brugger.

Die Verbindung zwischen den beiden Städten besteht schon seit Jahrzehnten, wobei gerade im Fußball oder auch im Tennis der Städtewettkampf schon immer bestand. „Wir haben schon eine gemeinsame freundschaftliche Verbindung“, so Norbert Brugger, die zwischen den Vereinen, aber auch als echten Freundschaften zwischen Personen besteht. Dass nun der Löffinger Micha Bächle noch Bürgermeister von Bräunlingen ist, unterstreiche dies umso mehr.

Noch kann jeder, der Lust hat, sich am Freundschafts-Cego-Turnier beteiligen. Es wird kein Startgeld verlangt, aber jeder Spieler muss ein Geschenk oder einen Gutschein in Höhe von mindestens zehn Euro mitbringen. So erhält jeder Spieler einen Preis. Zusätzlich gäbe es auch kleine Mannschaftspreise, wie Lorenz Neininger informiert.

Turnierbeginn im Gasthaus Blume in Waldhausen ist am heutigen Freitag, 25. Mai, um 19.30 Uhr.