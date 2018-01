Löffingen Besondere Volksmusik-Premiere in Löffingen

Neues Format "Volksmusik der Extraklasse" im April: Drei Ensembles stehen auf der Konzertbühne.

Die neue Volksmusik hat viele Gesichter, welche beim großen Event „Volksmusik der Extraklasse“ im April in der Löffinger Festhalle durch drei hochkarätige internationale Bands zum Tragen kommen sollen. Das Baarstädtchen Löffingen soll so zum "Woodstock der Volksmusik" werden, hoffen die Veranstalter.

Andreas Gabalier oder die Dorfrocker sind nur zwei Beispiele, dass Volksmusik auch die Jugend erreicht hat. In Löffingen wird ein solches Ereignis für alle Generationen mit „Volksmusik der Extraklasse“ geboten und soll nicht nur das Publikum aus ganz Süddeutschland und dem benachbarten Ausland ins Baarstädtchen holen. „Wir wollen mit diesem Festival uns auch als Kulturstädtchen präsentieren“, erklärt Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke, wobei Kultur in Löffingen einen großen und vielfältigen Stellenwert habe. Bereits vor zwei Jahren hatten die Veranstalter Schwarzwaldkrainer, Handharmonika-Spielring und die Stadt Löffingen mit dem Oberkrainer-Festival voll ins Schwarze getroffen. Nun möchte man am 7. April viele weitere Facetten der Volksmusik präsentieren und hat dazu bekannte Gruppen engagiert.

Schwarzwaldkrainer : „Wir haben uns ganz der Oberkrainermusik verschrieben in der typischen Besetzung mit Trompete, Klarinette, Akkordeon, Gitarre, Bariton und Gesangsduo“, informieren die beiden Macher Rolf Riedlinger und Alexander Maier von den Schwarzwaldkrainern. Mit ihrer handgemachten Oberkrainermusik auf hohem musikalischem Niveau live gespielt, füllen sie die Konzertsäle. Die siebenköpfige Band ist auch Mitinitiator für das kommende Volksmusikevent.

Volkxmusik4 : Dahinter stecken die Vollblutmusiker – ehemals Trio Abzu – der Löffinger Joe Kuttruff, Christoph Laubis, Joachim Schuler und Ralf Tritschler. Sie spielen frische, freche und handgemachte Volksmusik, mit einem ordentlichen Schuss Groove, gemixt mit Country, Pop und Schlager. Die Aufstockung vom Trio zum Quartett sorgte für neue moderne Klänge, sogar mit Tanzcharakter.

Innsbrucker Böhmische: Seit 20 Jahren sorgen die sieben Musiker mit Leidenschaft und größtmöglicher Perfektion für volle Häuser. Dank der guten Kontakte der Schwarzwaldkrainer in der Musikszene werden sie erstmals in der Region auftreten. Die böhmische Blasmusik haben sie mit ihrem unverwechselbaren einzigartigen Klang aufgepeppt, um musikalisch einen neuen Weg zu gehen. Das besondere Markenzeichen sind dabei die Eigenkompositionen und Eigenarrangements.

Handharmonikaspielring: Nicht musikalisch, dafür arbeitstechnisch werden rund 30 Mitglieder des Handharmonikaspielrings Löffingen im Einsatz sein. „Leider gibt es derzeit kaum Möglichkeiten unsere Kasse mit Kurkonzerten aufzufüllen – obwohl wir diese sehr gerne spielen würden – deshalb unterstützen wir nun dieses Musikevent", informiert der Vorsitzende Jörg Wider. "Genüsse für alle Sinne werden so geboten, eben auch den kulinarischen Genuss", freut sich Karlheinz Rontke. „Die Kosten für die Technik sind sehr hoch, deshalb freuen wir uns sehr, dass der Handharmonikaspielring dieses Risiko mitträgt", so der Stadtmarketingleiter.

Kartenverkauf

Karten gibt es bereits im Vorverkauf bei allen Tourist-Informationen des Hochschwarzwalds, unter www.reservix.de oder bei der Hotline 0180 670 07 33. (pb)