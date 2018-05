Löffingen Bei der Löffinger Turngala begeistern die Akteure mit Akrobatik, Show und Tanz

Die Turngala des Turnerbunds Löffingen hieß "Helden unserer Kindheit". Und viele Helden traten in teils atemberaubende Aktionen auf.

Mit der Turngala "Helden unserer Kindheit" setzte der Turnerbund Löffingen (TBL) in der Löffinger Festhalle Akzente. Über 100 Akteure boten eine fast dreistündige Show, die mit höchsten turnerischen Leistungen, fetzigen Tanzelementen, mit einer atemberaubenden Akrobatik und einer ordentlichen Brise Clownerie gespickt war.

Höhepunkt mit dem Fahrrad

Ines Brunn bot eine atemberaubende Kunstradfahrer-Show mit einer einmaligen choreographischen Vermischung und turnerischen Elementen. Begleitet wurde sie an der Gitarre von Ehemann Rolf Rothfuss. Als Zuschauer blieb einem schon gelegentlich der Atem stehen.

Ein absoluter Höhepunkt an der "Stange" war der Auftritt von Fabienne Hofmann, die mit ihrer James-Bond-Choreografie nicht nur die Herzen der Männer eroberte.

Turnerische Leistungen:

Mit neuer Formation trat Les Uniques auf und begeisterte. Pia Kuttruff, Ines Brunn, Georg Dieterle und Klaus Ruf stellten mit ihrer Choreographie so manche Jüngeren in den Schatten, eine wunderbare Leistung. Die gab es auch bei den "Starken Männern" zu sehen, die im Wikingerschiff ihren Vorbildern in keiner Weise nachstanden. Doch deren Blutrausch münzten sie eine grandiose turnerische Show um. Nicht schlecht staunten die Gäste als die Eiskönigen mit Gefolge (Fördergruppe 2) persönlich auf der Bühne erschien um neben Akrobatik auch noch einen Blick ins neue Rathaus zu wagen. Auch die Gummibärenbande (Fördergruppe 4) zeigten sich "zuckersüß". In Gold getaucht war die König der Löwengruppe während Jana Bachert das High School Musical direkt nach Löffingen brachte.

Mulitmediashow

"Film-ab" hieß die grandiose Multimediashow, mit der Ralf Streit sein Können unter Beweis stellte.

Ein echtes Showtalent ist der 18-jährige Ilias Sidi-Yacoub, der mit den Huh-Geschwistern Sara und Lisa durchs Programm führte. Komik, Gesang und Show gingen Hand in Hand und waren weit mehr als nur "Lückenfüller".

Kinder- und Jugendzirkus:

Ein relativ neues Angebot ist der Kinder- und Jugendzirkus von Oliver Gänsler. Die Nachwuchsartisten begeisterten an Ringen und Tüchern im "Kirolan"-Zirkus.

Packende Tänze

Der Hip-Hop-Tanz unter Nadine Fuß ließ die kleinen Akteure in der vollen Löffinger Festhalle über sich hinauswachsen. Die Jazzmädles wiederum boten Eleganz, Tanz und dazu schnelle Körperbewegungen in eine berauschende Einheit verpackt.

Hohes Niveau

Die Turngale des Turnerbunds Löffingen war ein Abend der Sensationen. Was hier im Baarstädtchen auf der Bühne geboten wurde, hat schon TV-Charakter. Es ist die bunte Mischung zwischen Akrobatik, turnerischen Höchstleistungen, Tanz und dazu den modernen Multimedia Einsatz. Glücklich konnte am Ende Martin Ruf (Regie), Ralf Streit (Gesamtregie und Filme), Joachim Streit (Ton) und vor allem auch der Vorsitzende Gustl Frey sein.