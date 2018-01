Bachheim Bachheimer Kirchenchor sucht neuen Dirigenten

Tobias Völklein verlässt Bachheimer Chor im Sommer. Zum 200-jährigen Bestehen Konzert geplant.

Das Jahr 2018 hat für den Kirchenchor Bachheim eine besondere Bedeutung. Das lachende Auge zeigt auf eine 200-jährige Geschichte, das weinende Auge auf den geplanten Abschied des Dirigenten Tobias Völklein. Im März 2015 übernahm der junge Musikstudent den Chor, nach dem Jubiläum im Juli wird er ihn verlassen. „Wir bedauern dies sehr“, unterstrich Vorsitzender Helmut Schreiber, denn Völklein ging mit dem Chor nicht nur auf musikalisches Neuland (denkt man nur an das imposante Konzert im Jahr 2016), sondern er fügte sich auch gerne in die tolle Kameradschaft der 28 Sänger mit ein. Nach dem Ende des Musikstudiums in Trossingen führt ihn der Weg nach Tübingen für ein weiteres Studium. „Da ist der Weg nun einfach zu weit“, bedauert Völklein, der dem Chor seine Unterstützung bei der Such nach einem Nachfolger versprach. Sein Blick zurück war erfreulich, auch der Probenbesuch, der über 81 Prozent lag. Großes Lob und Dank bekam der Chor von Präses Dekan Eugen Dannenberger, für das Engagement für die "Musica sacra". Zwölf kirchliche Auftritte, 40 Proben, vier Arbeitseinsätze, lautet die Bilanz von Alexandra Hauptvogel. Musikalische Höhepunkte wie das Adventskonzert mit dem Musikverein Bachheim, die Gounod Messe an Ostern, der Firmgottesdienst in Unadingen oder auch das Patrozinium in Reiselfingen kamen hinzu. Der Jahresausflug nach München oder auch das Patrozinium waren weitere Stationen.

Nach den Neuwahlen setzt sich der Vorstand zusammen aus dem Vorsitzendem Helmut Schreiber, Stellvertreterin Petra Kramer, Schriftführerin Maria Laufer, zweite Schriftführerin Meike Bächle, Kassierer Hansjörg Laufer sowie den Notenwarten Johanna Beha und Roswitha Kaiser.

Musikalisch ist der nächste Termin das Patrozinium in Reiselfingen, am 22. Juli ist das Jubiläum mit Festgottesdienst und eventuell einem Doppelkonzert geplant. Am Fasnetfunken wird der Chor die Bewirtung übernehmen, beim Nudelfest ist der Chor in Doppelfunktion in der Kirche und in der Halle aktiv und auch beim Löffinger Städtlefest wird der Chor vertreten sein.