Löffingen Auf den Spuren der Löffinger Künstlerfamilie Menrad

Heimatforscher Rudolf Gwinner erkundet Familienhistorie. Kopiertes Bild hängt im Löffinger Heimatmuseum. Hüfinger Notgeld mit Menrads Stadtansicht.

Was heute die Fotografie ist, war früher das Gemälde. Einer der bekanntesten Städtemaler der Baar war im Mittelalter Martin Menrad, dessen Stadtansichten sämtlicher Fürstenbergischer Städte noch heute im Schloss Heiligenberg in der Bodenseeregion hängen. Mit der Baarstadt Löffingen sind der Maler und seine Familie eng verbunden, wie der Löffinger Heimatforscher Rudolf Gwinner in akribischer Recherchearbeit in den Archiven herausgefunden hat. "Doch nicht nur dieser Städtemaler Martin Menrad war auf künstlerischem Sektor tätig, es waren gleich mehrere Mitglieder seiner Familie, die von der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bis zur zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, sich der Kunst gewidmet haben", erklärt Gwinner, der schon so manchen Löffinger Geschichtshintergrund erforscht hat .

Martin Menrad : Der bekannteste Menrad war Martin Menrad, der von 1636 bis 1707 lebte, der Städtemaler aus Hüfingen. "Topografisch genau hat er querformatige Bilder der fürstenbergischen Amtstädte angefertigt, so von Löffingen, Hüfingen, Neustadt, Donaueschingen, Fürstenberg, Möhringen, Geisingen und Blumberg", erklärt Gwinner, der pensionierte Realschullehrer. Martin Menrad war das einzige Kind von Caspar und Brigitte Sinn. Dieser war gleich zwei Mal verheiratet und machte sich durch das Malen der Städte der Herrschaft Fürstenberg vermutlich zwischen 1680 und 1690 einen Namen. Die Ansicht von Löffingen ist auf der Titelseite des von Emil Ketterer verfassten Buches „Löffingen Beiträge zur älteren Geschichte“ abgebildet. Das Bild dürfte um 1680 entstanden sein.

Der bekannteste Menrad war Martin Menrad, der von 1636 bis 1707 lebte, der Städtemaler aus Hüfingen. "Topografisch genau hat er querformatige Bilder der fürstenbergischen Amtstädte angefertigt, so von Löffingen, Hüfingen, Neustadt, Donaueschingen, Fürstenberg, Möhringen, Geisingen und Blumberg", erklärt Gwinner, der pensionierte Realschullehrer. Martin Menrad war das einzige Kind von Caspar und Brigitte Sinn. Dieser war gleich zwei Mal verheiratet und machte sich durch das Malen der Städte der Herrschaft Fürstenberg vermutlich zwischen 1680 und 1690 einen Namen. Die Ansicht von Löffingen ist auf der Titelseite des von Emil Ketterer verfassten Buches „Löffingen Beiträge zur älteren Geschichte“ abgebildet. Das Bild dürfte um 1680 entstanden sein. Kopie im Museum: "Im Heimatmuseum Löffingen finden wir eine Kopie dieses Löffinger Stadtbildes", erinnert Gwinner. Ein von Gewerbeschullehrer Karl Ehret angefertigtes Bild nach einer Vorlage Menrads, hat die Stadt Löffingen im Jahr 2015 anlässlich des 300-jährigen Weihejubiläums der Stadtkirche der katholischen Kirchengemeinde geschenkt.

"Im Heimatmuseum Löffingen finden wir eine Kopie dieses Löffinger Stadtbildes", erinnert Gwinner. Ein von Gewerbeschullehrer Karl Ehret angefertigtes Bild nach einer Vorlage Menrads, hat die Stadt Löffingen im Jahr 2015 anlässlich des 300-jährigen Weihejubiläums der Stadtkirche der katholischen Kirchengemeinde geschenkt. Notgeld: Amüsant ist auch die Tatsache, dass auf dem Notgeld der Stadt Hüfingen vom 9. November 1923 die Menradsche Stadtansicht von Hüfingen von 1682 abgebildet ist. "Die bekanntesten Werke von Martin Menrad finden wir in der katholischen Kirche in Aasen, der Gnadentalkapelle bei Neudingen und der Friedhofskapelle in Tannheim. Die in der Klosterkirche Friedenweiler angefertigte Fassung des Hochaltars ist leider nicht mehr vorhanden", sagt Gwinner.

Amüsant ist auch die Tatsache, dass auf dem Notgeld der Stadt Hüfingen vom 9. November 1923 die Menradsche Stadtansicht von Hüfingen von 1682 abgebildet ist. "Die bekanntesten Werke von Martin Menrad finden wir in der katholischen Kirche in Aasen, der Gnadentalkapelle bei Neudingen und der Friedhofskapelle in Tannheim. Die in der Klosterkirche Friedenweiler angefertigte Fassung des Hochaltars ist leider nicht mehr vorhanden", sagt Gwinner. Menrad in Hüfingen: Der Name Menrad ist in Hüfingen durch Mathias und Sebastian (geboren 1597 und 1599) erstmals nachweisbar. Allerdings, so Rudolf Gwinner, fehle die Verbindung zur späteren Künstlerfamilie Menrad, die wohl aus Neunkirch, aus dem Kanton Schaffhausen, vor 1600 nach Hüfingen zugewandert sei. Vermutlich hieß der Großvater des Städtemalers auch Martin Menrad. "Es ist sehr umstritten, ob der Großvater des berühmten Städtemalers vor 1620 die große Landtafel der Baar aufgezeichnet hat. Diese darf man nicht verwechseln mit der 'Bräunlinger mappa' von 1610 oder 1618", informiert der Heimatforscher. Vermutlich mit dem Großvater des berühmten Städtemalers Martin Menrad beginne die Spurensuche nach der Familie in Hüfingen.

Der Name Menrad ist in Hüfingen durch Mathias und Sebastian (geboren 1597 und 1599) erstmals nachweisbar. Allerdings, so Rudolf Gwinner, fehle die Verbindung zur späteren Künstlerfamilie Menrad, die wohl aus Neunkirch, aus dem Kanton Schaffhausen, vor 1600 nach Hüfingen zugewandert sei. Vermutlich hieß der Großvater des Städtemalers auch Martin Menrad. "Es ist sehr umstritten, ob der Großvater des berühmten Städtemalers vor 1620 die große Landtafel der Baar aufgezeichnet hat. Diese darf man nicht verwechseln mit der 'Bräunlinger mappa' von 1610 oder 1618", informiert der Heimatforscher. Vermutlich mit dem Großvater des berühmten Städtemalers Martin Menrad beginne die Spurensuche nach der Familie in Hüfingen. Nachkommen in Löffingen: Städtemaler Martin Menbrad hatte laut Gwinner zwölf Kinder. Sein fünftes Kind Johannes Joachim (1666-1726) zog nach Löffingen und heiratete 1692 eine Lucia Roos. Er betrieb die Löffinger Hafnerhütte, die sich gegenüber der Ziegelhütte befand und wohnte an der Hafnergasse (heutige Kirchstraße). Sein sechstes Kind Elisabeth (1702-1750) heiratete den Hafner Christian Durst aus Löffingen. "Die Dursts waren ein bekanntes Hafnergeschlecht", so Gwinner. Der Erstgeborne des Johannes Joachim war Josef Menrad (1693-1744), dieser heiratete 1715 Genofeva Häusle. Sie wohnten in der Oberen Hauptstraße 2, das Haus zwischen Ganterbräu und Zigarren Vogt. "Von der künstlerichen Arbeit des Josef Menrad ist bislang nur das 1735 mit dem Schreiner Hans Michel Kuttruff aus Bachheim angefertigte Heilige Grab in der Pfarrkirche in Unadingen bekannt geworden", sagt Gwinner.

Städtemaler Martin Menbrad hatte laut Gwinner zwölf Kinder. Sein fünftes Kind Johannes Joachim (1666-1726) zog nach Löffingen und heiratete 1692 eine Lucia Roos. Er betrieb die Löffinger Hafnerhütte, die sich gegenüber der Ziegelhütte befand und wohnte an der Hafnergasse (heutige Kirchstraße). Sein sechstes Kind Elisabeth (1702-1750) heiratete den Hafner Christian Durst aus Löffingen. "Die Dursts waren ein bekanntes Hafnergeschlecht", so Gwinner. Der Erstgeborne des Johannes Joachim war Josef Menrad (1693-1744), dieser heiratete 1715 Genofeva Häusle. Sie wohnten in der Oberen Hauptstraße 2, das Haus zwischen Ganterbräu und Zigarren Vogt. "Von der künstlerichen Arbeit des Josef Menrad ist bislang nur das 1735 mit dem Schreiner Hans Michel Kuttruff aus Bachheim angefertigte Heilige Grab in der Pfarrkirche in Unadingen bekannt geworden", sagt Gwinner. Letzter Menrad-Künstler : Bekannter sind die Arbeiten seines ältesten Sohnes Johann Baptist Menrad (1717-1764). Er ist das letzte künsterlische Glied der Künstlerfamile Menrad. Seine Arbeit ist weitaus besser dokumentiert, als das Gesamtwerk seines berühmten Urgroßvaters Martin Menrad. "1764 starb Johann Baptist unerwartet während seiner Tätigkeit in der Klosterkirche St. Trudpert im Münstertal. Seine Werke finden sich unter anderem in der Ohmenkapelle und Klosterkirche St. Märgen, der Pfarrkirche Tunsel, der Pfarrkirche Breitnau, dem Neustädter Münster, der Abteikapelle und dem Bibliothekssaal des Klosters St. Peter und in Riedböhringen", so Rudolf Gwinner. Er war 1763 auch in der der Löffinger Pfarrkirche bei der Neufassung der Altäre tätig. Johann Baptist Menrad stand laut Gwinner in enger Werkstatt-Gemeinschaft zu Mathias Faller (1707-1791), der als Hergottsschnitzer des Schwarzwalds heute noch bekannt ist.

Bekannter sind die Arbeiten seines ältesten Sohnes Johann Baptist Menrad (1717-1764). Er ist das letzte künsterlische Glied der Künstlerfamile Menrad. Seine Arbeit ist weitaus besser dokumentiert, als das Gesamtwerk seines berühmten Urgroßvaters Martin Menrad. "1764 starb Johann Baptist unerwartet während seiner Tätigkeit in der Klosterkirche St. Trudpert im Münstertal. Seine Werke finden sich unter anderem in der Ohmenkapelle und Klosterkirche St. Märgen, der Pfarrkirche Tunsel, der Pfarrkirche Breitnau, dem Neustädter Münster, der Abteikapelle und dem Bibliothekssaal des Klosters St. Peter und in Riedböhringen", so Rudolf Gwinner. Er war 1763 auch in der der Löffinger Pfarrkirche bei der Neufassung der Altäre tätig. Johann Baptist Menrad stand laut Gwinner in enger Werkstatt-Gemeinschaft zu Mathias Faller (1707-1791), der als Hergottsschnitzer des Schwarzwalds heute noch bekannt ist. Erinnerungstafel: Johann Baptist Menrad wohnte ebenfalls in der Oberen Hauptstraße 2 in Löffingen. "Die Erbin Maria-Anna hat dieses Anwesen vermutlich 1790 verkauft, der Name verliert sich dann. Auch in Hüfingen verschwindet der Name 1862 nach dem Ableben der ledigen Maria Rosa Menrad", brachte Gwinner in Erfahrung. Kreisrat Rudolf Gwinner wünscht sich von seiner Heimatgemeinde Löffingen, dass der Name Menrad durch einen Straßennamen und/oder ein Schild am Wohnhaus von Johann Baptist Menrad an der Oberen Hauptstraße der Nachwelt erhalten bleibt.

Zur Person

Rudolf Gwinner (63), pensionierter Realschullehrer und passionierter Löffinger Heimatforscher, verbrachte in den Stadtarchiven in Löffingen und Hüfingen viele Stunden, um die einzelnen Mosaiksteine der bekannten Künstlerfamilie Menrad zusammen zu tragen. Bedauerlicherweise sei der Name Menrad in der Baaremer Öffentlichkeit nicht mehr so bewusst. Gwinner ist es als einem der ersten Heimatforscher gelungen, tiefere Einblicke in diese Künstlerfamilie Menrad zu bekommen. (pb)