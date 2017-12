Löffingen Arche Noah inspiriert zu Löffinger Konzert

Stadtmusik Löffingen präsentiert sich an Neuajhr mit anspruchsvollen und interessanten Werken.

In Löffingen beginnt das neue Jahr mit dem Neujahrskonzert der Stadtmusik Löffingen (SML), ein Hörgenuss der besonderen Art. So hat Dirigent Thomas Epple für das Symphonische Blasorchester das viersätzige Werke „Die Arche Noah“ von Bert Appermont in den Mittelpunkt des Konzertabends in der Festhalle gesetzt. Die zehnminütige Komposition basiert auf der bekannten bibilischen Geschichte, in der Noah in seiner Arche versucht mit den Tieren der Sintflut zu entkommen. Der belgische Komponist hat sein Werk, welches in der Höchststufe angesiedelt ist, in vier Teile, die Botschaft, die Parade der Tiere, der Sturm und das Lied der Hoffnung unterteilt.

Mit Trompetenfanfaren, exotischen Klängen, Perkussionsmotiven, wilden Klangkaskaden werden die Anfänge, die Dramatik und die Hoffnung von den Musikern intonisiert. Eingebettet ist dieses Hauptwerk in spannende Kompositionen wie der feierlichen Fanfare „A golden Jubilation“ von Satoshi Yagisawa, der wunderschönenen Kompsition von Alfred Redd „Greensleves“, der Hommage an die Musik „Hibiki“ von Yasuhido Ito bis zum gigantischen Schlusswerk „Music for a Festival“ von Philip Sparke.

Auch das Jugendblasorchester – ebenfalls unter der Regie von Dirigent Thomas Epple – glänzt mit spannenden Werken, die vor allem durch die verschiedenen Soloparts gestimmt sind. Das Schlagwerk mit Robin Frey, Moritz Hofmeier, Jakob Maier, Sami Sidi-Yacoub und Lennart Wider setzten sich bei "Fascinating Drums" in Szene, die Posaunen Lars Brehmer, Timon Frei und Sven Kleiser bei Slide Show und die Trompeten-Spieler Bastian Bausch, Kai Egle, Joel Knöpfle, Marvin Mayer und Lars Oehmichen bei „Bugler`s Holiday. Umrahmt werden diese Stücke mit dem „Marsch des Bacccus“ und dem Soundtreack von „Star Wars“.

Annalena Groß hat für das Vororchester den historischen provenzialischen Volkstanz „Farandole“ von Georg Biszet und die begeisternden ansteckenden frischen Klänge von „Monbassa Beat“ ausgesucht.

Dem Hauptwerk ist auch der Kunstkalender, bekanntlich geschaffen von den Bewohnern des Hauses Lebensheimat in Reiselfingen, gewidmet. Der Kalender kann auch beim Neujahrskonzert erworben werden.

Das Neujahrskonzert beginnt am Montag, 1. Januar, um 20 Uhr in der Löffinger Festhalle.